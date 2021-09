Lamborghini Countach LPI 800-4, red carpet alla Design Week. Prima europea al Superstudio Più di Milano

MILANO - Dopo il reveal alla Monterey Week in California, in concomitanza con il Concorso di Eleganza di Pebble Beach, Lamborghini mostrato per la prima volta in Europa la nuova Countach LPI 800-4 alla Milano Design Week 2021.

L'evento programmato fra il 6 e il 10 settembre nello uno spazio espositivo all’interno di Superstudio Più, in via Tortona 27 (realizzato in partnership con lo studio di design e innovazione CRA Carlo Ratti Associati) ha anche ribadito Il forte legame del marchio con il mondo del design.

A 50 anni dal lancio della prima Countach, la nuova Countach LPI 800-4 - prodotta in un'edizione limitata di 112 esemplari, è un futuristico omaggio al modello che ha ridefinito il look delle supersportive, con stilemi che si ripetono ancora oggi nelle silhouette di ogni Lamborghini.

A fianco della nuova Countach, al Superstudio Più è stata ospitata anche la storica Countach LP400 del 1971 e l'Aventador Ultimae, la serie speciale della sportiva di Sant'Agata Bolognese che celebra il V12 aspirato - e uno spazio dedicato alle collaborazioni progettuali con Tecnomar e iGuzzini.

CRA-Carlo Ratti Associati ha immaginato la sede espositiva della nuova Countach come una galleria d'arte per sottolineare l'artigianalità e la tecnologia di Lamborghini, sfruttando un’area di 825 metri quadrati dove i tre diversi modelli Lamborghini sono stati idealmente 'protetti' all'interno di box dinamici separati da tende semitrasparenti.

I visitatori hanno anche l'opportunità di apprezzare le tre auto all'interni dei 'box dinamici' e di approfondire il DNA del design Lamborghini attraverso immagini delle vetture realizzati dagli esperti di Sant'Agata Bolognese con sketch e tape drawing, tecniche che vengono usate quotidianamente del Centro Stile Lamborghini.