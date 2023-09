La Lotus di Elio De Angelis sarà protagonista al secondo Grand Prix Storico di Roma

L’anno scorso il primo Grand Prix Storico di Roma si è rivelato un grosso successo, per molti inatteso, ed è servito a far conoscere la determinazione di Stefano Pandolfi, il leader dall’Associazione no profit “Orgoglio Motoristico Romano” che organizza l’evento. Potrà anche sembrare un…pazzo scatenato, ma in realtà è un grosso appassionato – ha scritto un libro di 1000 sui Gran Premi che hanno visto al via le Alfa Romeo dal 1924 al 1951, compresa l’attività in Sud America negli anni della guerra – che riesce a catturare la simpatia deli altri, fondamentale l’anno passato l’aiuto del Dr. D’Amico e di Anna Fendi. Terminate quelle splendide giornate del week end di giugno 2022, il nostro amico è subito ripartito come un “Freccia Rossa” e con un altro pacchetto di idee… “pazzesche”, estendendo la manifestazione su un’intera settimana. dal 18 al 24 settembre 2023.

Le vetture storiche sportive provenienti da musei e collezioni private, con esibizione statica e dinamica di auto di Formula Uno, vetture Sport Prototipi e vetture Turismo saranno protagoniste di esposizioni nei vari Municipi di Roma Capitale, e in piazza Mignanelli. Venerdì 22 settembre ci si sposta a Via Veneto, con l’esposizione statica di vetture F1 sul largo Federico Fellini, in particolare le Lotus di Ayrton Senna e Elio De Angelis e l’Alfa Romeo di Andrea De Cesaris. Su via Veneto invece, attesissima, è prevista l’esibizione dinamica delle vetture esposte con tre o quattro passaggi lungo via Vittorio Veneto fino a piazza Barberini e ritorno. Sabato 23 settembre il clou a Caracalla, che è stata la sede del Gran Premio Roma dal 1947 al 1952. Una parata non competitiva sarà accompagnata da staffetta di testa e di coda della Polizia di Roma Capitale, a velocità moderata lungo la normale viabilità.

Un programma importante, come si vede, ma ancor più importante è il coinvolgimento del Comune di Roma, che con un atteggiamento di grande apertura, e di assenso a 360° dell’assemblea, si propone come parte primaria nell’evento creato da Stefano Pandolfi, che ha raccolto anche l’entusiastica adesione di personaggi fondamentali per la riuscita dell’impresa, ma anche per la promozione di Roma e del suo potenziale.