Porsche Festival 2021 è stato un successo. Nel nuovissimo PEC di Franciacorta un weekend di gare e spettacoli

FRANCIACORTA - Sono stati due giorni di festa intensa quelli che hanno caratterizzato il Porsche Festival questo primo weekend di ottobre. Due giorni che hanno aperto al pubblico il nuovissimo Porsche Experience Center di Franciacorta. Ubicato non molto lontano dal lago di Garda, è stato inaugurato agli inizi di settembre.

L'afflusso di pubblico è andato al di là di ogni aspettativa, nonostante il meteo di domenica non sia stato altrettanto clemente come il sabato. Nel paddock del circuito si è svolta la “vera” festa. Diviso in sezioni, gli appassionati del marchio di Zuffenhausen hanno potuto vedere e in qualche caso toccare con mano, la storia presente e passata della casa tedesca.

Diverse le vetture esposte, così come gli stand che argomentavano una “momento” diverso. Spazio ai bambini con un percorso dedicato in quadriciclo e pure agli aspiranti automobilisti che potevano guidare una Porsche “vera”.

Fondamentale la presenza dei club, colonna portante della manifestazione. Un'evento intervallato anche dalla tappa della Carrera Cup italiana. In pista pure i possessori delle sportive tedesche e la possibilità di testare la gamma 911 (GT3 compresa). Un'esperienza questa, che ha visto pure la nostra partecipazione a bordo di una Carrera 2S, a fianco di un istruttore della scuola Porsche, che ha saputo indirizzarci al meglio tra punto di corda e una staccata, sul rinnovato tracciato lombardo.

Momenti di spettacolo con skaters e bikers e percorso off-road, perché Porsche non è solo velocità in pista. E trattori? Ovviamente al Porsche Festival c'erano pure loro.