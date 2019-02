De Meo: «L'efficienza della mobilità il futuro di Seat»

BARCELLONA - In occasione del Mobile World Congress 2019 di Barcellona Luca De Meo, presidente di SEAT dal novembre 2015 e presidente del consiglio di amministrazione di SEAT Metropolis:Lab, ha fatto il punto della situazione circa il futuro della mobilità. Tutto ruota attorno alla nuova concept Minimó, pensata per soddisfare le esigenze della cosiddetta micro-mobilità. Ossia quella fetta di pubblico le cui esigenze all'interno della rete cittadina si limitano al massimo ad una decina di chilometri.



Minimó vuole colmare questo vuoto all'interno del trasporto pubblico. Una rete non sempre efficiente rispetto alle reali necessità delle persone che popolano la città. Basti pensare agli autobus semivuoti quando circolano al di fuori delle ore di punta. Il quadriciclo SEAT, dotato di guida autonoma di Livello 4, potrebbe rispondere a questo bisogno. Ossia muovere un numero limitato di persone in modo efficiente (la vettura è elettrica).

L'efficienza è un punto centrale dello sviluppo futuro dell'auto. Un tema di cui sarà protagonista l'elettronica: “Dovete considerare che già dal 2020-2021 metà del valore di un automobile sarà nella componente elettronica e in quella software. Quindi è chiaro che si tratta di competenze fondamentali per qualsiasi costruttore di automobili.”

“Ci piacerebbe pertanto internalizzare molto del lavoro che stiamo facendo fuori. Portarlo dentro e creare delle professionalità per tutte quelle cose che arriveranno nel prossimo futuro, incluso lo sviluppo di piattaforme o integrazione di funzionalità in piattaforme di mobilità.” chiosa De Meo.

“Abbiamo già sviluppato un paio di applicazioni per offrire alle città una soluzione di timing dinamico per il bus, per flessibilizzare gli orari dei mezzi pubblici.”