BMW, tutti riflettori sulle compatte. La casa di Monaco rinnova la parte inferiore della gamma: la nuova X3, la piccola 1 e la 2 coupé

L'industria premium è una giostra che non si ferma mai. Nuovi modelli pronti al loro primo giro che salgono in corsa per non rallentare numeri da primato. È il caso di Bmw: chiuso il 2023 con il risultato record di oltre 2.554.183 veicoli venduti, è partita veloce con un primo trimestre in crescita dell’1,1% ed è pronta a lanciare nei prossimi mesi la versione rinnovata della X3. Non un modello qualunque visto che il Suv lo scorso anno è stata l’auto più venduta del marchio tedesco nel mondo. Dimensioni cambiate di pochi millimetri, linea che diventa più pulita, non rinunciando a cambi di orientamento delle superfici (in particolare sui passaruota per mantenere una connotazione sportiva) e consueto frontale dove la grande griglia resta protagonista della scena ma all’interno si arricchisce di un’alternanza di barre verticali e diagonali.

All’interno spicca l’immagine digitale delineata dall’ormai consueto grande display centrale a sviluppo orizzontale che va a fondersi con quello della strumentazione e alla Interaction Bar a sfondo luminoso da utilizzare per regolare diverse funzioni come ad esempio la climatizzazione di bordo. Nuova anche la superficie sotto la plancia dove caricare in modo wireless lo smartphone. Per i motori si parte dall’ibridizzazione leggera (mild hybrid a 48V) dei 2 litri benzina e diesel a 4 cilindri (un 6 cilindri diesel è previsto per l’estate 2025) abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti con comandi al volante, per arrivare all’ibrido ricaricabile della X3 30e xDrive: 2.0 benzina abbinato ad un motore elettrico integrato nel cambio e a una batteria agli ioni di litio da 19,7 chilowattora, per un’autonomia dichiarata a zero emissioni fino a 90 chilometri.

Top di gamma, neppure a dirlo, l’immancabile versione M marchio di fabbrica a Monaco della sportività nella sportività: motore 3 litri turbo benzina da 398 cavalli, sistema mild hybrid, cambio automatico a 8 rapporti con funzione Sport Boost, sterzo sportivo variabile, cerchi in lega M da 20 pollici, differenziale M Sport integrato nell’asse posteriore, sospensioni adattive a controllo elettronico, quattro terminali di scarico, un’accelerazione da 0 a 100 in 4,6 secondi e velocità massima di 250 km/h. La nuova Bmw X3 arriverà sul mercato a fine anno e sarà prodotta negli stabilimenti di Spartanburg (Stati Uniti) e Rosslyn (Sudafrica). La giostra Bmw continua il suo giro della quarta generazione della Serie 1, la più sportiva di sempre della compatta tedesca. Dentro e fuori. Frontale piatto e più basso ad accentuare il carattere dinamico, griglia centrale che sembra spingersi in avanti.

L’immagine a cuneo continua nel profilo laterale accentuata dal lungo spoiler posteriore e da un elemento nero (con il numero 1) sul montante posteriore. Inediti gli interni dove è stata completamente eliminata la pelle, grande attenzione, garantiscono i tedeschi, sui nuovi sedili che ora offrono un comfort più elevato (disponibili anche in versione sportiva), atmosfera digitale con i due display da 10,25 e 10,7 pollici e un numero di pulsanti ridotto al minimo, selettore del cambio ridisegnato. Spazio per i bagagli da 380 a 1.200 litri (abbattendo schienali dei sedili posteriori). Rigidità di scocca e telaio migliorata, nuovi ammortizzatori, sterzo ottimizzato, motori modulari di nuova generazione con un 3 cilindri benzina 170 cavalli (120), un 4 cilindri diesel 163 cavalli (120d) entrambi mild hybrid e con cambio automatico a 7 rapporti, ai quali si aggiunge l’altro diesel da 150 cavalli (118d).



Immancabile, anche in questo caso, la versione sportiva M: motore 4 cilindri da 300 cavalli, telaio adattivo, sterzo sportivo, trazione integrale intelligente, accelerazione da 0 a 100 in 4,9 secondi e velocità massima di 250 km/h. Lancio previsto per ottobre e stabilimento di produzione di Lipsia. Altro giro di giostra con la nuova Serie 2 Coupé rinnovato con un nuovo design che ne ha aumentato la personalità, una dotazione di serie più ricca, una digitalizzazione accentuata, pacchetto M Sport di serie su tutte le varianti e nuovi cerchi in lega leggera. Tre i motori a benzina 4 cilindri, ai quali si aggiunge il 6 cilindri in linea della M240i xDrive Coupé e un diesel 2 litri. Arrivo previsto in agosto e impianto di produzione di San Luis Potosí, in Messico. Tre nuovi modelli che aprono una parentesi nell’offensiva elettrica di Bmw, definita a marzo dal New York Times «la vincitrice a sorpresa della sfida elettrica, uno dei pochi costruttori realmente in grado di competere con Tesla»: più di 15 modelli elettrici (di tutto il Gruppo) disponibili in questo 2024 che varranno nel 2030 la metà delle vendite della Casa tedesca. Altro giro, stessa corsa.