Lexus per l’Europa: con LBX sventola il fascino del brand

Lusso accessibile ha le forme e il fascino di un brand che col lusso forma un connubio indissolubile da sempre, e ora in una declinazione democratica con il nuovo Lexus LBX. Un crossover compatto di 4,20 metri di lunghezza con anima da supercar pur rimanendo compatto e perfettamente in linea con i gusti del cliente europeo. Con LBX Lexus utilizza per la prima volta la piattaforma GA-B di Toyota, la stessa di Yaris Cross. Ma è 6 cm più larga (1,85 m), ha 2 cm in più di passo (2,58 m) e sbalzi ridotti. Plancia con due display digitali, orizzontale da 12,3” per il quadro strumenti e verticale da 9,8” per l’infotainment con le ultime versioni di Lexus Link Connect e Lexus Safety+. Nuovo il motore, il Lexus Premium Hybrid da 1,5 litri col termico e 1 o 2 motori elettrici (se a trazione anteriore o integrale) per 136 cv/100 kW e 185 Nm.

Il propulsore ha tecnologia VVT-iE, la fasatura variabile elettronica e intelligente delle valvole che assicura consumi medi di 4,7/100 km nel ciclo combinato, più di 21 km/l ed emissioni di CO2 a 100 g/km. La batteria è ibrida bipolare al nichel-metallo-idruro ad alto rendimento e densità di carica. Sospensioni MacPherson all’anteriore e a bracci oscillanti nel posteriore per la 4x4 (a ponte torcente sulla 2 ruote motrici), impianto frenante a controllo elettronico con Vehicle Braking Posture Control. “Atmosfere” Elegant, Emotion, Relax e Cool. Il listino parte dai 38.000 della Elegant 2WD, aumentando di 1.500 euro per ogni upgrade. Le trazioni integrali iniziano dalla Emotion aggiungendo 2.000 euro dal listino 2WD per arrivare a un massimo di 44.500 della Cool.