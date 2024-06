Nissan, un Qashqai a più volti. Dalla fabbrica di Sunderland, eccellenza del Gruppo, esce il rinnovato modello anche e-Power

Si fa presto a dire novità, quando la novità può avere un’accezione diversa. Lontana da quel desiderio di avere comunque qualcosa di nuovo per le mani che in quest’epoca consumistica è diventata la tendenza quasi obbligata in tutti i settori. Discorso che inevitabilmente vale in generale anche per l’automotive, al netto di una variabile, ormai consolidata, soprattutto negli ultimi anni contraddistinti da una più attenta gestione dello sbarco di modelli completamente nuovi. Tutto figlio di un’industria capace di sfruttare al massimo l’ottimizzazione dell’utilizzo delle proprie piattaforme. E poi ci sono modelli che vanno oltre il concetto di novità. Perché in fondo rappresentano la novità, a prescindere. Come il Nissan Qashqai che a 18 anni dal lancio sul mercato continua a vendere come non ci fosse un domani. In Europa e soprattutto in Italia: 400.000 pezzi dal lancio, il 10% dei 4 milioni venduti globalmente. Con l’ultimo record fatto segnare proprio nel 2023: 11.300 unità immatricolate, primo modello nel segmento dei Suv crossover, quello cioè che di fatto la stessa Qashqai ha inventato da zero nel 2006. Ma allora c’era zero concorrenza, oggi una scelta con più di 50 modelli.

Un miracolo? No, quelli lasciamoli per altre cose. La realtà, a volte, è più semplice di quella che sembra. Qashqai porta con sé la riuscita del modello iniziale, in termini di dimensioni, design, offerta e prezzo. E nelle altre due generazioni, in Nissan sono stati capaci di generare un cambiamento relativo. Migliorando la vettura, ma senza stravolgerne i valori positivi. Anche se nella terza, quella portata sul mercato nel 2021, il salto di qualità complessivo, a cominciare dagli interni è stato evidente, soprattutto nella digitalizzazione e nell’hi-tech. Esaltato prima dall’ibridizzazione della gamma e l’anno dopo dall’introduzione della motorizzazione e-Power, l’elettrico senza spina made in Nissan. Fino al restyling appena presentato, capace di completarne il fascino con una griglia stile corazza da Samurai. Insomma, un’icona capace di cambiare eppure di resistere nel tempo senza essere troppo novità, grazie anche al lavoro certosino che lo stabilimento inglese di Sunderland - dove viene da sempre fabbricato il Qashqai - dedica alla realizzazione di questa vettura.

Una fabbrica storica quella inglese resa sempre più moderna e tecnologicamente avanzata con investimenti miliardari di Nissan - oltreche sostenibile - e dove verranno realizzati anche i nuovi modelli elettrici di Nissan. A cominciare dalla nuova Nissan Micra, che arriverà entro la fine dell’anno e sarà il primo dei prossimi 5 nuovi modelli elettrici di Nissan, tra cui vedremo più avanti anche Qashqai, Juke e Leaf. La compatta cittadina di Nissan, sarà solo elettrica e sarà realizzata sulla stessa piattaforma dove l’Alleanza (con Renault e Mitsubishi) ha realizzato la Renault 5 E-Tech. Parliamo della AmpR Small sulla quale l’Alleanza stessa ha investito qualcosa come 23 miliardi di euro. Tutto parte del piano Arc, presentato a sua volta Nissan per ridurre clamorosamente i costi di produzione delle auto elettriche di nuova generazione.

Alla luce di questa condivisione, la nuova Micra apparsa sotto forma del Concept 20-23 disegnata dal Nissan Design Center di Londra, dovrebbe raggiungere i 400km di autonomia con la batteria da 52 kWh, i 300 km con la variante da 40 kWh. Ma Nissan non si ferma certo qui e con la sua visione futuristica già lo scorso ottobre al Salone di Tokyo ha portato altri concept avveniristici. Due di questi decisamente interessanti: l’Hyper Urban, un B-Suv a batterie che prefigura di fatto la versione elettrica dello Juke, il cui sistema elettrico sarà predisposto per il vehicle-to-grid, che prevede lo scambio di energia con il sistema energetico domestico. E l’Hyper Adventure, un prototipo di Suv questa volta più grande, immaginato, per le avventure outdoor. Questo senza dimenticare l’Hyper Tourer (monovolume elettrico) e l’Hyper Punk. Per non parlare degli altri 4 concept presentati al Salone di Pechino: Epoch (berlina elettrica), Epic (Suv elettrico), Era 8Suv ibrido plug-in) ed Evo (berlina ibrida plug-in). Insomma, un po’ di pazienza e anche Nissan stupirà con le sue novità.