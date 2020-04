La 24 Ore di Le Mans spostata al 19 settembre. Sarà l’edizione più “notturna” della storia

ROMA - La 24 Ore di Le Mans si correrà nel fine settimana del 19-20 settembre. Così è stato deciso da ACO (Automobile Club de l'Ouest ) e FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) dopo la comunicazione che aveva rimandato l’originale data del 13-14 giugno a data da destinarsi.

La 88ma edizione della gara automobilistica prenderà il via alle ore 14:30 al posto delle abituali ore 16 per aumentare le ore di guida alla luce diurna, motivo per il quale la competizione francese si è sempre svolta pochi giorni prima del solstizio d’estate. Sarà dunque l’edizione più “notturna” della storia. Allo stesso tempo, sono state comunicate le date delle altre due gare del campionato Fia WEC. Il 15 agosto si correrà la 6 Ore di Francorchamps mentre la chiusura del calendario ci sarà il 21 novembre con la 8 Ore del Bahrain. In questo modo sarà mantenuto il numero di 8 appuntamenti, come previsto dal calendario originale.

Ancora tutto da decidere per la stagione 2020-2021 che, alla luce delle recenti decisioni, è spostata a data da destinarsi e per intero all’anno prossimo. La partenza non sarà sicuramente prima del mese di marzo. Bisognerà tenere conto delle condizioni sanitarie e della possibilità di allestire un campionato che, per essere definito mondiale, deve toccare almeno tre continenti e avere un numero sufficiente di eventi. Allo stesso tempo, bisognerà tenere conto di tutti i problemi organizzativi ed economici che i team si trovano già a fronteggiare. Decisioni in merito, hanno fatto sapere dall’ACO e dalla FIA non potranno essere prese prima dell’estate e, con ogni probabilità, potrebbero avere anche implicazioni regolamentare. Per la prossima stagione infatti è programmata l’introduzione della nuova classe regina denominata Le Mans Hypercar.