A Valencia tra l'11 e 14 dicembre il debutto di Maserati e McLaren. Test ufficiali ancora sul circuito Ricardo Tormo

MARRAKESH – La Formula E conferma Valencia per i test che precedono l'avvio della nona stagione, la prima che si corre con le Gen3, le monoposto più veloci e prestazionali impiegate finora dalla serie elettrica. Le prove generale si svolgeranno tra l'11 e il 14 dicembre sul circuito Ricardo Tormo, 14 curve per un totale di poco più di 4 chilometri, peraltro sfruttati in maniera diversa dalla Formula E.

La pista spagnola ospita i test ufficiali per tutte le scuderie a partire dal 2017. Lo scorso anno, in occasione della settima stagione, era stata anche teatro di due ePrix, il 24 e 25 aprile, facendo registrare la rocambolesca affermazione di Nyck De Vries (Mercedes Eq) con oltre la metà dei piloti non arrivati regolarmente al traguardo e il successo di Jake Dennis (Bmw Andretti), il primo della sua carriera nel mondiale a zero emissioni.

L'esordio ufficiale assoluto della Maserati e della McLaren e il ritorno della tedesca Abt avverranno dunque entro la fine dell'anno. Il programma delle prove generali in vista della nona stagione, con 13 città coinvolte e 18 gare la più intensa organizzata finora, non è tuttavia ancora chiaro. Finora i test prevedevano due giorni con due sessioni ciascuno e, dopo una giornata di riposo, una non-stop di 6 ore, fra le 9 e le 15.

Lo scorso dicembre era stato parzialmente sperimentato il nuovo sistema di qualifica adottato poi nella stagione in corso, oltre che simulato un ePrix. Nelle quattro giornate, tra domenica e mercoledì, scuderie e piloti dovranno soprattutto prendere confidenza con le prestazioni delle nuove monoposto da 350 kW (100 più di prima) e 320 km/h di velocità massima e raccogliere ed elaborare dati sulle potenzialità del più potente sistema di ricarica, che dovrebbe garantire fino al 40% dell'energia necessaria per completare un ePrix.