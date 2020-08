Vettel ha trovato il volante per la prossima stagione: accordo fatto con la Racing Point/Aston Martin, si aspetta solo l'annuncio

Doveva avvenire in questi giorni l'annuncio dell'ingaggio di Sebastian Vettel da parte del team Racing Point, che il prossimo anno si chiamerà Aston Martin. Ma la squadra inglese ha preferito rimandare la comunicazione dell'arrivo di Vettel per il 2021 e oltre, per via del momento difficile che sta vivendo Sergio Perez, fermato la scorsa settimana in quanto positivo al Covid-19. Il messicano è infatti il pilota destinato a lasciare la Racing Point, senza rancore in quanto ha sempre saputo che se corri per una squadra in cui il proprietario è il padre del compagno di squadra, Lance, il primo a saltare sarebbe stato lui.

Vettel è anche stato visto in auto con il team manager Omar Szafnauer domenica sera. Oramai tutto il paddock è a conoscenza del passaggio di Seb al team di Lawrence Stroll. Vettel diverrà anche l'ambasciatore del marchio Aston Martin, brand che entra prepotentemente in F1, affiancandosi subito a un quattro volte campione del mondo. I pani futuri sono molto ambiziosi e non poteva essere diversamente per convincere Vettel. Una mossa che può ricordare quella di Fernando Alonso quando ha lasciato la Ferrari per sposare il progetto inedito McLaren-Honda, ma è andata come tutti sappiamo.