Al via la nuova stagione di Sky Motori, più tecnologia, speciali e backstage. F1, Motogp e Superbike i fiori all'occhiello

Dopo aver annunciato i cambi di casacca di Lewis Hamilton, futuro portacolori della Scuderia Ferrari nel Mondiale 2025 di Formula 1, e di Marc Marquez, atteso protagonista con il team Gresini Racing nella stagione 2024 del campionato del mondo di MotoGP, anche la squadra di Sky Sport ha annunciato le novità relative alle squadre di giornalisti, inviati e commentatori tecnici che andranno a raccontare quello che accade in pista e nei paddock durante i weekend di gara. Anche quest'anno la F1, la MotoGP e la Superbike (quest'ultima trasmessa sempre live, in chiaro, anche su TV8), rappresentano il fiore all'occhiello di un'offerta basata, nel complesso, su oltre 200 gare, con 42 fine settimana, oltre 20 campionati (segnaliamo, fra gli altri, la Moto2 e la Moto3, la F2 con Andrea Kimi Antonelli e la F3 con Gabriele Minì, il Mondiale rally Wrc, la NTT Indycar Series e, attraverso le frequenze di Eurosport, il Fia Wec Endurance con il team Ferrari e Valentino Rossi e il mondiale di motocross Mxgp) e 1.300 ore di live. «Qualunque cosa faccia rumore a due o a quattro ruote è in diretta sulle nostre reti, su Sky Go e su Now» ha spiegato Marzio Perrelli, vicepresidente esecutivo di Sky, in occasione della presentazione dei palinsesti.

In F1 si cambia, con le annunciate uscite di scena di Federica Masolin, passata in pianta stabile alla Champions League, ma pronta a qualche sporadica incursione negli studi di Sky Motori, e di Davide Valsecchi, prossimo a una nuova avventura con gli inglesi di F1 TV. Dalla squadra capitanata da Carlo Vanzini, commentatore ufficiale della Formula Uno, che verrà affiancato ancora in cabina da Marc Gené, è arrivato un grande in bocca al lupo per i due ex compagni di viaggio. Dopo dieci anni sono previste modifiche ai format e novità anche per quanto riguarda le trasmissioni che verranno mandate in onda durante i 24 weekend di gara, con le new entry Davide Camicioli, nuovo volto dello studio della F1, Vicky Piria, pilota ed esperta di automotive proveniente da Mediaset, e le conferme di Ivan Capelli, di Nico Rosberg e di Matteo Bobbi, padrone di casa di una Sky Sport Room che si allarga ulteriormente con il nuovo Sky Virtual Garage, ancora più tecnologico e ricco di materiale tecnico. Completano il team di un mondiale di Formula 1 in partenza sabato 2 marzo 2024 con il Gran premio del Bahrain, Roberto Chinchero e Mara Sangiorgio, volti di Pit Walk. Anche in casa Sky si guarda con grande attenzione al guanto di sfida lanciato dal team Ferrari, con Leclerc e Sainz, alla Red Bull del “mago” Newey, con il grande favorito Verstappen e con il messicano Perez, e alla Mercedes di Hamilton e Russell.

In MotoGP, invece, i “Fantastici 4” che abbiamo ammirato in pista nel corso del 2023 raddoppiano, secondo Guido Meda, voce di un campionato che scatterà domenica 10 marzo con il Gran premio del Qatar. Confermato in cabina di commento anche Mauro Sanchini, mentre nelle serie cadette il microfono passerà nelle mani di Rosario Triolo e di un Mattia Pasini in un doppio ruolo, vista la sua partecipazione a quattro gare della Moto2 con il team di Luca Boscoscuro. Fra le novità spiccano il nuovo format Racebook Fpv, un racconto dettagliato di ciò che accade nei box utilizzando la telecamera in soggettiva, la funzione Overlap nello Sky Sport Tech e Music & Bike. A fare gli onori di casa nei fine settimana di gara sarà ancora Vera Spadini, a cui è stato affidato anche il compito di conduttrice di Storia Vera, mentre i collegamenti dai box e con il paddock verranno effettuati da Sandro Donato Grosso e da Giovanni Zamagni. Confermato, nella squadra delle due ruote motorizzate, anche Paolo Beltramo, mentre dopo vent'anni di militanza saluta Antonio Boselli, nuovo responsabile della comunicazione di Aprilia Racing. Sarà proprio la Casa di Noale, con Espargarò e Vinales, a contendere i titoli iridati alle Ducati di Bagnaia, di Bastianini, di Martin (team Pramac Racing) e dei fratelli Marquez (Gresini), con le Ktm del rookie Acosta e la Honda di Marini che puntano a ricoprire il ruolo di outsider.