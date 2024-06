GP di Spagna, qualifica: prima pole stagionale di Norris che batte Verstappen. Ferrari in terza fila

Pirma pole stagionale, seconda in carriera dopo Sochi 2021, per Lando Norris con la McLaren-Mercedes. Per la terza volta consecutiva, non c'è Max Verstappen, non c'è una Red Bull-Honda, in pole. A Montreal, il primo tempo lo aveva segnato George Russell con la Mercedes, mentre a Monte Carlo era stato Charles Leclerc su Ferrari a conquistare il "palo". Prima del Principato di Monaco, nei sette appuntamenti iniziali, Verstappen aveva segnato tutte le pole.

E' dunque una F1 in grande evoluzione, con la Red Bull che non cresce a differenza della concorrenza che, soprattutto la McLaren, l'ha raggiuna, se non superata. Norris al termine del primo push era secondo in 1'11"796 mentre Verstappen conduceva la classifica con 1'11"673. Ma nel giro finale, Norris ha tolto ben 4 decimi chiudendo in 1'11"383 mentre Verstappen, nonostante una clamorosa scia tiratagli dal compagno Sergio Perez, ha terminato in 1'11"403.

Ottimo lavoro in casa Mercedes che ha fatto sua la seconda fila con Lewis Hamilton terzo in 1'11"701 e George Russell quarto in 1'11"703, appena 2 millesimi tra di loro. La Ferrari ha deluso. Sua la terza fila con Leclerc quinto in 1'11"731 e Sainz sesto in 1'11"736, divisi da 5 millesimi. Il team principal Frederic Vasseur, non ha però nascosto il prioprio disappunto per un errore di Leclerc alla curva 5 che è costato un certo terzo posto. Sorprendente la Alpine-Renault che con i due piloti ha centrato la Q3. Pierre Gasly ha poi conquistato la settima piazza, Esteban Ocon la nona. Perez è distante anni luce da Verstappen, ottavo a quasi 7 decimi. Almeno è entrato in Q3, cosa che non si era verificata nelle tre precedenti qualifiche, ma la penalità rimediata a Montreal lo porterà a partire 11esimo.

Male Oscar Piastri, che nei due push non ha realizzato un crono commettendo errori e così è risultato decimo. Sotto tono la Aston Martin-Mercedes, fuori dal Q3 con Fernando Alonso, 11esimo, e Lance Stroll 14esimo. Non male invece, il colpo d'ala di Valtteri Bottas, 12esimo con la Sauber-Ferrari e davanti al sempre ottimo Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari. Doccia gelata per Racing Bulls e Williams che sono rimate invischiate nel Q1. Nota finale per quanto accaduto nel terzo turno libero, con Leclerc e Stroll che hanno commesso gravi falli di reazione nei confronti, rispettivamente, di Norris e Hamilton. I commissari sportivi hanno deciso di limitarsi a una reprimenda e non dando penalità in griglia di partenza. Un pessimo segnale lanciato dalla FIA a tutti i giovani che praticano il motorsport.

Sabato 22 giugno 2024, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"383 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"403 - Q3

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'11"701 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'11"703 - Q3

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"731 - Q3

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"736 - Q3

7 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'11"857 - Q3

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'12"061 - Q3 **

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"125 - Q3

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - senza tempo - Q3

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"128 - Q2

12 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'12"227 - Q2

13 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'12"310 - Q2

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"372 - Q2

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'12"738 - Q2

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'12"937 - Q1

17 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'12"985 - Q1

18 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'13"075 - Q1

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"153 - Q1

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'13"509 - Q1

** Penalizzato di 3 posizioni, Perez scatterà 11esimo