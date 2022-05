Audi e Porsche sbarcano in Formula 1, l’ad del VW Group Diess annuncia l'ingresso nel Circus previsto per la stagione 2026

WOLFSBURG - I marchi premium di Volkswagen, Audi e Porsche, hanno deciso di sbarcare in Formula 1. È quanto ha affermato - come riporta il sito online di Reuters - l’amministratore delegato del gruppo tedesco Volkswagen, Herbert Diess, secondo cui i preparativi di Porsche per entrare nella classe regina delle corse automobilistiche sono un pò più concreti. Il periodo di ingresso previsto sarebbe la stagione 2026, quella in cui verranno nuovamente modificate le power unit dopo il congelamento attuale imposto dalle nuove regole sui limiti di budget. Per Audi si tratterebbe di una prima volta assoluta nel Circus, mentre per Porsche sarebbe un ritorno ad un ‘vecchio amorè.