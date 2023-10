Audi al Rally del Marocco per preparare la Dakar. Tre equipaggi in corsa con la RS Q e-tron

Ottobre rappresenta un mese di lavoro per Il Team Audi Sport, che sta affinando i preparativi in vista del Rally Dakar 2024. Infatti, il brand dei quattro anelli marchio è in corsa per il Rally del Marocco con tre Audi RS Q e-tron ed i seguenti equipaggi: Mattias Ekström/Emil Bergkvist; Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger; e Carlos Sainz/Lucas Cruz.

La competizione, iniziata il 13 ottobre, e nella quale Audi sfida la concorrenza di Toyota, Ford e Prodrive, in quello che è il quinto appuntamento del Campionato del Mondo Rally-Raid FIA, prevede un prologo e cinque tappe prima di concludersi il 18 ottobre.

La squadra sta provando il cambio di passo che potrebbe portarla ad avere a gennaio importanti chance di vittoria nella Dakar 2024. Si tratta di un percorso preparativo iniziato a maggio, con il primo test stagionale andato in scena in Arabia Saudita. Proseguito con i test di Saragozza, in Spagna, e la partecipazione alla Baja Aragon. «Ottobre è stato il mese più intenso dopo il Rally Dakar - ha affermato il responsabile di Audi Motorsport Rolf Michl - ma ora l’intero team è competitivo. Il Rally del Marocco è un banco di prova ideale in termini di durata, per il numero delle tappe e per il terreno che anticipano bene la sfide del Rally Dakar».