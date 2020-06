Bottas smonta Vettel: «So per certo che la Mercedes non sta parlando con lui»

Valtteri Bottas è sereno sul proprio futuro nel team Mercedes. Il pilota finlandese, sempre al centro di ogni voce di mercato per quanto riguarda il proprio sedile perennemente in bilico, ha chiuso la porta all'eventualità che Sebastian Vettel possa affiancare Lewis Hamilton nel 2021. Bottas ha dichiarato a Sky Sports UK: "Con la Mercedes ho avuto un confronto molto onesto sulla situazione dei contratti e ho ricevuto un messaggio piuttosto chiaro sul fatto che non stanno prendendo in considerazione Vettel. Quindi non sono preoccupato" .

Bottas ha aggiunto, non senza ironia per quanto accaduto in Ferrari nelle scorse settimane con la decisione di cambiare pilota nel 2021 ancora prima che inizi la stagione: "Trovo divertente che senza nemmeno si sia disputato un Gran Premio, vi siano state delle persone che si sono sedute per decidere la loro situazione contrattuale. Per quel che mi riguarda, non sto subendo particolari pressioni o stress. Il mio obiettivo per la stagione è chiaro e le cose si sistemeranno in un modo o nell'altro". A meno che Valtteri non sia bene informato, passerebbe così la teoria che Toto Wolff stia "usando" il nome di Vettel per gettare un po' di fumo sulla vicenda e nello stesso tempo convincere Hamilton al rinnovo mantenendo sulle spine Bottas.