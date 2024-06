Mercedes, la storia si elettrifica. Arriva la G580 in versione EQ, la mitica “Geländewagen” diventa “full electric”. Ha prestazioni super

Il conto alla rovescia è cominciato da tempo. Il futuro elettrico di Mercedes è entrato in una nuova fase ed esalta le prestazioni anche in termini di efficienza. Con la Classe G a zero emissioni, la EQG, la casa con la Stella resta fedele al proprio passato anche nel mondo dei fuoristrada, mentre con il concept Cla anticipa il debutto della versione di serie promessa per la fine dell'anno. Con la Amg Pure Speed, la due posti aperta esibita a Montecarlo in occasione dell'ultimo GP di F1, la casa di Stoccarda regala ancora emozioni “convenzionali” con un V8 verosimilmente a doppia sovralimentazione, le cui prestazioni non sono peraltro ancora state rese note. La EQG monta un motore elettrico per ruota e spinge fino ai 180 orari di velocità, peraltro limitati elettronicamente, un veicolo che non si è mai distinto per la sua leggerezza, semmai per la manovrabilità e per la capacità di affrontare qualsiasi tipo di tracciato.

Nelle corde di questo fuoristrada vero, anche nelle forme (ritoccate nel corso dei quasi 45 anni di permanenza sul mercato, ma mai stravolte) oltre che nelle prestazioni, ci sarebbe molto di più grazie alla sua potenza complessiva di 432 kW. quasi 590 Cv (587). E alla sua spaventosa coppia di quasi 1.200 Nm (1.165). La percorrenza massima è attualmente dichiarata attorno ai 460 chilometri. Mercedes garantisce che l'elettrificazione non modifica la dinamica guida, che è eventualmente solo migliore rispetto alla versione endotermica venduta finora in mezzo milione di esemplari. Non è una macchina dai grandi numeri, ma dalle grande prestazioni, come conferma anche il trasferimento della batteria da 116 kWh dalla ammiraglia Eqs.

E come confermano anche i 2 cavalli in più rispetto alla Classe G di serie più performante in circolazione, la 63 Amg alimentata da un propulsore termico, e il tremendo spunto da 0 a 100 orari, inferiore ai 5 secondi. La completa elettrificazione non limita il fuoristrada: la profondità di guado annunciata è stata incrementata di oltre il 20% e portata a 85 centimetri. Del resto le EQG vanta anche un'altezza libera da terra di 25 centimetri e la possibilità di affrontare pendenze impressionanti, fino al 100%, ossia di 45° rispetto alla linea orizzontale. Il Suv si distinguerà inevitabilmente anche nel prezzo, che indiscrezioni tedesche danno al di sotto dei 200.000 euro, ma non necessariamente di molto.

Con i suoi oltre 750 chilometri di autonomia, la versione di serie della nuova “A”, anticipata come concept Cla lo scorso autunno al Salone di Monaco di Baviera, è un'auto che amplia i confini dell'efficienza delle vetture a emissioni zero. Nata sulla nuova piattaforma Mma, acronimo di architettura modulare di Mercedes, la vettura porta su strada alcune delle innovazioni che il costruttore aveva sperimentato sull'avveniristico prototipo Vision Eqxx capace di percorrere oltre mille chilometri con un singolo rifornimento. Ola Källenius, il Ceo di Mercedes-Benz, l'aveva definita una “hypermiler”: «È la one-litre car dell'era elettrica con un consumo energetico di soli 12 kWh/100 km». Il modello non sarà il solo di questa gamma ad alta efficienza perché verrà affiancato da una shooting brake e da due Suv per un totale di quattro macchine. «È una nuova famiglia rivolta ad una generazione di clienti che ricerca l'inconfondibile feeling Mercedes-Benz, con più funzioni, un comfort e una sicurezza ancora maggiori e la tecnologia più avanzata», aveva insistito il manager svedese.

Circa la capacità della batteria, il costruttore non si è ancora sbilanciato, ma potrebbe essere fra i 90 e 100 kWh e con appena un quarto d'ora alla colonnina dovrebbe essere possibile recuperare fino a 400 km di autonomia. Ai clienti che non sono ancora pronti a congedarsi dai motori a combustione (soprattutto a quelli estremamente facoltosi, visto che ne sono previsti appena 250 esemplari), Mercedes offre un gioiello stilistico come la Amg Pur Speed che incrocia tecnologie da competizione (tipo l'Halo al posto del montante A) con un design stradale elegante che richiama in parte anche la Amg One (quasi 3 milioni di euro il prezzo per ciascuna delle 275 unità previste) e dotazioni esclusive.