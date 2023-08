Cardile, direttore tecnico Ferrari: «La monoposto del 2024 non avrà nulla della attuale SF23»

Il direttore tecnico della Ferrari, Enrico Cardile, ha spiegato a Sky Sport F1 come procede il lavoro attuale e quello in vista della prossima stagione: "Le lacune della SF23 sono apparse subito in maniera chiara fin dai test pre campionato. Dopo quelle prove, abbiamo fatto una analisi per capire cosa ci mancava per essere competitivi. Abbiamo notato una buona corrispondenza tra il simulatore e la galleria del vento e siamo giunti rapidamente alla conclusione che non è il problema di capire cosa manca alla SF23, ma quello di portare in pista una monoposto che ne recuperi le lacune. Durante lo sviluppo della vettura, ci siamo resi conto che le scelte fatte, che erano in continuità con quelle dell'anno precedente, abbiamo dei limiti. Da qui la decisione che la monoposto 2024 sarà diversa nel telaio, nel retrotreno e tutto è volto per permettere agli aerodinamici per estrarre ciò che ci manca quest'anno".