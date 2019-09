CIR, il rally del Friuli rilancia la Citroën C3 di Rossetti

Per Luca Rossetti il Rally del Friuli Venezia Giulia era la classica gara da dentro o fuori. Il quarantatreenne pilota pordenonese, tre volte campione d’Europa, più i titoli italiano 2008, turco 2012 e due IRCup nel 2017/18, ha però potuto giocare un doppio jolly: giocarsela sulle strade di casa, dove aveva già vinto nel 2008 e 2011, e una Citroën C3 in piena forma. Con questo pacchetto “Rox” navigato da Eleonora Mori ha centrato una vittoria che lo rilancia in campionato dopo lo sfortunato ritiro al Rally di Roma Capitale. Nella prima tappa di venerdì Rossetti aveva tenuto a bada Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla nuova versione della Ford Fiesta R5 che aveva chiuso la giornata avanti di soli cinque decimi di scarto.

Nella seconda e più impegnativa frazione Rossetti è passato decisamente all’attacco per scrollarsi di dosso Campedelli e nelle prime due prove speciali è riuscito ad allungare sul rivale che a una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada circa otto minuti è scivolato fuori dalla top five.

A favore di Rossetti primo con ampio merito in Piazza Libertà ad Udine, ha giocato anche il rush finale di Andrea Crugnola, in coppia con Pietro Ometto (Škoda Fabia R5), che siglando il miglior tempo sugli oltre 20 km di Mersina ha beffato per poco (otto decimi) leader del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Lorenzo Granai sulla Škoda Fabia R5, finito quindi terzo, perdendo due punti in più rispetto a Rossetti.

Mancano ora solo due gare alla fine del Campionato, il Rally Due Valli a Verona su fondi in asfalto in programma dal 10 al 12 ottobre, che potrebbe rappresentare un altro jolly per Rossetti, vincitore delle ultime due edizioni della corsa scaligera, e dal 22 al 24 novembre il Tuscan Rewind sugli splendidi sterrati intorno a Montalcino, inserito per la prima volta nel calendario del CIR, decisivo anche per il coefficiente 1,5 per quale saranno moltiplicati i punteggi ottenuti. Insomma, a oggi, ogni pronostico è davvero azzardato.



CLASSIFICA 55.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Rossetti-Mori (Citroën C3 R5) in 1:33'18.4; 2. Crugnola-Ometto (Škoda Fabia R5) a 13.7;3. Basso-Granai (Škoda Fabia R5) a 14.5; 4. Rusce-Farnocchia (Škoda Fabia R5) a 4’56.8; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio W.) a 7’58.8; 6. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) 8’17.7;7. Ciuffi-Gonella (Peugeot 208 R2) a 8’42.0;8. Pollara-Siragusano (Ford Fiesta R2) a 8’48.3;9. Griso-De Guio (Peugeot 208 R2) a 9’09.0; 10.Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R2) a 9’32.2.

IL CAMPIONATO DOPO IL FRIULI

CIR ASSOLUTO: Basso 74,50 punti; Rossetti 61,50; Campedelli 56,75; Crugnola 52,25

CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ciuffi 75 punti; Nicelli 44

CIR JUNIOR: Pollara 60,25 punti; Testa 54,25; Vita 37; Mazzocchi 28

CIRA: Crugnola 60 punti; Michelini 42; Rusce 38

CIR COSTRUTTORI: Citroën 64.25 punti; Ford 63.5