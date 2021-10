Confermata la F1 a Imola fino al 2025: il prossimo anno si correrà domenica 24 aprile

Ancora non è uscito il calendario ufficiale del Mondiale F1 2022, atteso per venerdì. Ma possiamo anticipare che il GP dell'Emilia Romagna sarà ufficialmente in calendario fino al 2025 e che nel 2022 si gareggerà a Imola il fine settimana del 24 aprile, la data in cui era prevista Shanghai. Un vero trionfo per chi, come Stefano Bonaccini e Giancarlo Minardi, ha supportato e spinto con forza una permanenza non temporanea per Covid, vedi il Mugello nel 2020, del circuito in riva al Santerno come presenza fissa nel Mondiale.

Del resto, in Emilia Romagna vi sono le sedi della Ferrari e dell'Alpha Tauri (precedentemente Minardi), ma anche del costruttore Dallara, di Maserati e di Lamborghini, per le due ruote c'è la Ducati, oltre che di numerosi team di formula e Gran Turismo, come AF Corse per esempio. Una terra che non ha eguali in Italia, che vede anche la presenza del circuito di Misano, non per niente denominata la Silicon Valley del motorsport.

Liberty Media aspettava notizie definitive dal Governo italiano, che proprio nel weekend di Istanbul ha dato l'ok definitivo per rilasciare 12 milioni di euro. Come già riportato da Italiaracing lo scorso 7 ottobre (F1 a Imola fino al 2025), 7 milioni arrivano dal Ministero degli Affari Esteri e 5 dal Ministero dell'Economia, altri 5 sono assegnati dalla Regione Emilia Romagna grazie allo sforzo voluto dal presidente Bonaccini, 2 milioni sono della CON.AMI, società multiservizi di Imola, e 1 milione è dell'ACI.

La bozza del calendario 2022

20 marzo - Sakhir

27 marzo - Jeddah

10 aprile - Melbourne

24 aprile - Imola

8 maggio - Miami

22 maggio - Montmelò

29 maggio - Montecarlo

12 giugno - Baku

19 giugno - Montreal

3 luglio - Silverstone

10 luglio - Spielberg

24 luglio - Le Castellet (?)

31 luglio - Budapest

28 agosto - Spa

4 settembre - Zandvoort

11 settembre - Monza

25 settembre - Sochi

2 ottobre - Singapore o Istanbul

9 ottobre - Suzuka

23 ottobre - Austin

30 ottobre - Città del Messico

13 novembre - San Paolo

20 novembre - Yas Marina

TBC - Shanghai (?)