Countdown Ferrari F1, domani via social presentazione della SF-24. L’evento sul sito della scuderia e sul suo canale YouTube

Cresce l’attesa per la presentazione della SF- 24. La monoposto con cui la scuderia Ferrari affronterà la stagione 2024 di Formula 1 sarà svelata domani, a Maranello, alle 12. Sarà possibile seguire l’evento sul sito della Rossa e anche sul suo canale YouTube.

https://youtu.be/04TsqI1lUV8

E la Rossa lancia il conto alla rovescia sul suo profilo X, con alcuni brevi video, uno dei quali mostra i numeri delle due monoposto (55 e 16) svelando in parte il punto di colore delle nuove vetture. Sei giorni fa, il 6 febbraio, per la prima volta era stata montata e accesa la power unit sulla nuova vettura. L’esordio ufficiale in pista sarà per il Gran Premio del Bahrain il 2 marzo.

