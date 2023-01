Da Costa (Porsche): «La FE è un laboratorio per le elettriche, la Formula 1 uno show. C'è spazio per entrambe»

CITTÀ DEL MESSICO – Antonio Felix Da Costa sorride. È fra i sette piloti che hanno finora vinto il campionato di Formula E e fra i cinque che possono vincerlo di nuovo: Nelson Piquet Jr e Nyck de Vries corrono in altre classi. Il portoghese ha 31 anni, è nel circuito elettrico fin dall'inizio, nel 2014, si è aggiudicato anche 7 ePrix e a partire da questa stagione, la nona, la prima delle monoposto di terza generazione, corre per la Tag Heuer Porsche: «È totalmente nuova – spiega al sole, davanti ai box - non solo per cambio di squadra, che richiede sempre un po' di tempo per ambientarsi alle persone e al nuovo metodo di lavoro. Ma è nuova anche per gli altri, perché la macchina è un'altra».

Soddisfatto del cambio?

«Se sei un pilota, raggiungere una casa come Porsche è il sogno di bambino che si realizza. Ma non voglio fermarmi qui: non voglio solo mettere la tuta, voglio vincere perché questa è una squadra vincente. Ma abbiamo del lavoro da fare».

Ti hanno impressionato i risultati dei test di Valencia?

«A Valencia c'erano alcune macchine che sono andate molto forte: Maserati, Ds e anche McLaren. Secondo me, però, a Valencia è sempre difficile leggere bene il passo di tutti. Solo questo fine settimana riusciremo ad avere un'idea chiara di dove siamo e dove sono gli altri».

Quest'anno ci sono paesi e città nuove. E si torna in Indonesia...

«Lo scorso anno in Indonesia faceva caldissimo: era stata una gara molto fisica. E quest'anno di gare ne facciamo due a Giacarta... Per l'iIndia sono molto curioso: non ci sono mai stato e la voglio conoscere. Il Sudafrica ha un certo legame con il Portogallo, mentre quella del Brasile sarà come una gara di casa. Voglio dire: abbiamo Lucas (Di Grassi, ndr) e Sergio (Sette Camara, ndr), ma trattano sempre bene anche me».

In Formula E il clima sembra diverso: è davvero così?

«Certo, il clima è molto familiare, anche se quando abbiamo il casco in testa ci vogliamo “distruggere”. Ma finita la gara andiamo d'accordo. Direi che c'è un rapporto perfetto tra competizione, sviluppo della tecnologia e luoghi dove corriamo. È vero, siamo un campionato del mondo, ma io non avrei mai sognato di andare in certi posti: voglio dire, ho gareggiato in Corea, in Indonesia, in centro a New York...».

Il futuro del motorsport?

«La Formula E è il laboratorio in cui vengono sviluppate le auto elettriche: è un modo per far vedere quando siano anche veloci, efficienti e sexy. La Formula 1 è differente: è uno show per le auto più veloci che ci siano. E poi, diciamolo, ci piace anche il rumore. La Formula 1 deve sempre esistere e secondo me c'è spazio per entrambe».