F1, definito l'orario di partenza dei Gran Premi: in Europa non sarà alle 14, ma alle 15

Dietrofront: l'ipotesi che l'orario di partenza dei Gran Premi di F1 in Europa fosse stato spostato alle 14, come pareva in un primo momento, è stata disattesa. Il via sarà dato alle 15 e non più alle 15.10 come accadeva dal 2018. L'idea di fare partire le gare alle 14 era molto apprezzata dalle squadre in quanto avrebbe offerto vantaggi logistici, a livello operativo ed economico, probabilmente gradita anche a molti telespettatori, ma che alla fine non è stata concretizzata. La corsa di Imola del 18 aprile, la prima del 2021 in Europa, sarà anche la prima con spegnimento dei semafori alle 15. Nell'edizione 2020 il via era stato alle 13:10, vista la collocazione in pieno autunno e la minore luce disponibile, ma questa volta il tramonto sarà attorno alle 20, eliminando il problema visibilità.

Per quanto riguarda i GP intercontinentali, l'orario continua a essere calibrato in base alle singole esigenze: nel round di apertura in Bahrain del 28 marzo la partenza sarà alle 18 locali, mentre la più anticipata risulta quella in Messico, alle 13. Scelte invece le ore 14 per Canada, Giappone, Stati Uniti e Brasile, le 16 per l'Azerbaijan, le 17 per Australia e Abu Dhabi, le 20 per la notturna di Singapore. L'appuntamento in Arabia Saudita, una novità, partirà alle 19 locali sotto i riflettori, corrispondenti alle 17 italiane.

Gli orari di partenza locali delle gare F1 2021

28 marzo - Bahrain (18:00)

18 aprile - Emilia Romagna (15:00)

2 maggio - Da confermare

9 maggio - Spagna (15:00)

23 maggio - Monaco (15:00)

6 giugno - Azerbaijan (16:00)

13 giugno - Canada (14:00)

27 giugno - Francia (15:00)

4 luglio - Austria (15:00)

18 luglio - Gran Bretagna (15:00)

1 agosto - Ungheria (15:00)

29 agosto - Belgio (15:00)

5 settembre - Olanda (15:00)

12 settembre - Italia (15:00)

26 settembre - Russia (15:00)

3 ottobre - Singapore (20:00)

10 ottobre - Giappone (14:00)

24 ottobre - USA (14:00)

31 ottobre - Messico (13:00)

7 novembre - Brasile (14:00)

21 novembre - Australia (17:00)

5 dicembre - Arabia Saudita (19:00)

12 dicembre - Abu Dhabi (17:00)