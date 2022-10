Live F1, GP Singapore in diretta: la pioggia sta calando, partenza prevista alle 15.05

Russell, 11esimo in qualifica, partirà dai box per avere cambiato alcune parti della power unit

Errore di Verstappen che alla curva 10 va in via di fuga, riesce a girarsi e a riprendere la pista

Tutti indossano gomme rain intermedie e non potrebbe essere diversamente

Le monoposto sono entrate in pista e passando dalla pit-lane, fanno prove di partenza all'uscita della corsia box

Non piove più, comincia il rebus gomme

Tra 10 minuti le monoposto potranno uscire dalla pit-lane e schierarsi in griglia di partenza

Prima indicazione della direzione gara: la partenza è prevista per le 15.05 ora italiana, le 21.05 a Singapore

Piove forte a Marina Bay, la zona dove a Singapore è stato realizzato il tracciato che ospita il Mondiale F1. Un ritorno dopo due anni di stop causa Covid nella isola città-stato asiatica che si trova a sud della Malesia. Charles Leclerc è in pole e si giocherà le residue speranze di rimanere in corsa per il titolo iridato. Max Verstappen infatti, parte soltanto ottavo dopo l'errore della Red Bull in qualifica (poca benzina a bordo e ultimo giro da pole abortito tra la rabbia del pilota olandese) e considerando le difficilissime condizioni del tracciato, sarà molto complicato per lui tentare una rimonta. A Singapore non si è praticamente mai disputata una gara con asfalto bagnato, a parte la fase iniziale del 2017, e ne abbiamo avuto un primo inedito assaggio nella qualifica di sabato. Potrà accadere di tutto lungo i 5.063 metri della pista condita da ben 23 curve e i muretti classici da tracciato cittadino che renderanno la vita molto complicata ai venti piloti in griglia. Si attendono notizie dalla direzione gara perché la partenza potrebbe essere ritardata. Le monoposto avrebbero già dovuto uscire dai box per percorrere un paio di giri passando dalla pit-lane e poi schierarsii in griglia, invece sono ancora tutti rintanati nei rispettiivi garage.

Gp Singapore: Leclerc e la Ferrari in pole, Sainz quarto. Verstappen ottavo dopo l'errore della Red Bull