L'esordio del WRC in Cile, Neuville (Hyundai) cerca l'allungo. Ogier (Ford) e Tanak (Toyota) all'inseguimento

CONCEPCION - La “prima volta” in Cile (il 32esimo paese toccato dal World Rally Championship, Wrc) del rally mondiale non presenta novità nella entry list. Sia la Hyundai sia la Toyota schierano tre equipaggi, mentre Ford e Citroen ne mandano in pista due. Thierry Neuville, il belga che corre con la i20 coupé, parte da leader della rassegna iridata con 10 punti di vantaggio su Sébastien Ogier, che con la C3 insegue il settimo alloro consecutivo. Ott Tänak è terzo a 28 punti con la Yaris.

In Cile, ancora più che nelle altre prove, non c'è alcunché di scontato. Come un anno fa al debutto in Turchia, scuderie, navigatori e piloti devono affrontare un tracciato sostanzialmente sconosciuto. Una sfida nella sfida. Anche per Sébastien Loeb, il “cannibale”, che torna a gareggiare con la Hyundai i20 Coupé: è la sua quarta partecipazione stagionale.

Chi parte davanti ha l'ingrato compito di spazzare la strada per gli altri, a meno di condizioni meteo particolari. Che non sarebbero una sorpresa, visto in Cile è autunno. Non è escluso che i fratelli Pedro e Alberto Heller, che corrono in casa e competono nel Wrc2, possano trarre qualche beneficio dal fatto di gareggiare su tracciati conosciuti. Il calendario prevede 16 stage, 6 al venerdì e altrettanti al sabato più gli ultimi 4 la domenica. La prova spettacolo per il pubblico – 2,2 chilometri a Concepcion – è quella che conclude la prima tappa.

Oltre a Neuville e Loeb, Hyundai fa partire Andreas Mikkelsen, che in Argentina è tornato sul podio dopo oltre un anno di assenza. Toyota affida le altre due Yaris a Kris Meeke ed a Jari Matti Latvala. La seconda guida di Citroen e Esapekka Lappi, mentre i due piloti della Ford M-Sport sono Elfyn Evans e Teemu Suninen.