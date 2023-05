F1, con i biglietti per Imola un voucher per il GP a Monza. Rese note le procedure di rimborso per la gara annullata

MONZA - I possessori dei tagliandi del Gp del Made in Italy ed Emilia Romagna, annullato per l’alluvione che ha colpito anche l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, possono optare per un voucher che consente l’acquisto di un tagliando per un evento di Aci Sport. Come il Gp d’Italia di Formula 1 2023 a Monza o il Gp di Imola del 2024. A renderlo noto Aci e TicketOne, che hanno fissato le procedure per rendere operativo il rimborso dei biglietti per il Gp non disputato a Imola. Resta valida la possibilità, per i possessori dei biglietti, di richiedere il rimborso del costo sostenuto.