F1, GP Budapest: libere 1. Sainz conferma il buon periodo e precede Verstappen e Leclerc

Sta certamente attraversando un periodo positivo Carlos Sainz. D'accordo, siamo soltanto al primo "respiro" del GP di Ungheria, ma lo spagnolo ha svolto al meglio il primo turno libero mettendo tutti in riga. Il secondo della fila è Max Verstappen, sempre presente lassù con la sua Red Bull-Honda mentre Charles Leclerc, che si sta ancora leccando le ferite dell'erroraccio di domenica scorsa a Le Castellet, è terzo. Verstappen ha rimediato un distacco di 130 millesimi da Sainz mentre Leclerc è a 289 millesimi.

Bella prestazione per la McLaren-Mercedes, quarta con Lando Norris e quanto mai intenzionata a riprendersi il quarto posto nella classifica costruttori, soffiatogli dalla Alpine-Renault. Che però, non dorme ed è nona e decima con Esteban Ocon e Fernando Alonso, poco dietro all'altra McLaren di Daniel Ricciardo, ottavo. Tra i due team contendenti ci sono la Mercedes di George Russell, il cui divario dai primi rimane fisso a 8 decimi, Sergio Perez di nuovo in affanno e Lewis Hamilton.

Qualche miglioria tecnica comincia a vedersi in Aston Martin con Sebastian Vettel 11esimo davanti al compagno di squadra Lance Stroll. La classifica propone poi le due Alpha Tauri-Honda di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda e la Sauber Alfa Romeo-Ferrari di Guan Yu Zhou (Valtteri Bottas di nuovo spettatore per far spazio a Robert Kubica). Alexander Albon cerca di far funzionare la Williams-Mercedes ed è 16esimo con Nicholas Latifi abbonato al 20esimo posto. Passo indietro per le Haas-Ferrari, ma aspettiamo i prossimi turni.

Venerdì 29 luglio 2022, libere 1

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"750 - 26 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"880 - 24

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"039 - 26

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'19"299 - 21

5 - George Russell (Mercedes) - 1'19"606 - 28

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'19"622 - 24

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"710 - 25

8 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'19"841 - 28

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'20"348 - 30

10 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'20"377 - 27

11 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"383 - 26

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"414 - 25

13 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"456 - 28

14 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"695 - 27

15 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'20"810 - 23

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'20"834 - 28

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'20"921 - 24

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'21"027 - 25

19 - Robert Kubica (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"179 - 20

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'21"413 - 27