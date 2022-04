F1, Elkann: «Campionato Ferrari cominciato in modo emozionante. Ma stagione ai primi passi, dobbiamo lavorare instancabilmente»

MARANELLO - «Per quanto riguarda la Formula 1, due anni fa abbiamo dichiarato che avremmo dovuto lavorare molto per tornare a essere competitivi e, dopo due stagioni difficili, il campionato 2022 è iniziato in modo emozionante. Come tutti i nostri tifosi nel mondo, sono felice di essere tornato a competere al più alto livello». Lo ha sottolineato John Elkann, presidente della Ferrari, parlando agli azionisti del buon avvio della stagione per la Rossa. «Detto questo, sappiamo che la stagione è appena iniziata. Dobbiamo lavorare instancabilmente come squadra per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance», ha spiegato il presidente. «Il 2021 è stata la migliore stagione di sempre per la Ferrari nelle gare Gt, con la vittoria dei titoli mondiali Piloti e Costruttori nel Fia World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans - ha aggiunto Elkann -. L’anno scorso il nostro impegno per le gare di durata è stato confermato con l’annuncio dell’atteso ritorno nella classe regina del Fia World Endurance Championship nel 2023 con il nostro programma Le Mans Hypercar». «In formula 1, due anni fa dichiarammo che avremmo dovuto lavorare sodo per tornare ad essere competitivi e, dopo due stagioni difficili, il Campionato 2022 è iniziato in modo emozionante. Come tutti i nostri tifosi nel mondo, sono felice di essere tornato a competere al più alto livellò. Lo ha affermato John Elkann, presidente di Ferrari, durante l’assemblea degli azionisti della Casa di Maranello.

«Detto questo, sappiamo che la stagione è appena iniziata e che in Formula 1 si è sempre circondati da concorrenti agguerriti. Dobbiamo lavorare instancabilmente come squadra per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance. Questo è lo spirito e l’approccio che non vedo l’ora di vedere a Imola e nel corso della stagionè, ha aggiunto Elkann. «Sui circuiti il 2021 è stata per la ferrari la migliore stagione di sempre nElle gare GT, con la vittoria dei titoli mondiali Piloti e Costruttori nel FIA World Endurance Championship e con la vittoria alla 24 Ore di Le Mans’, ha continuato Elkann, parlando dell’attività sportiva della Casa di Maranello. Inoltre, nel 2021, ‘abbiamo ulteriormente dimostrato il nostro impegno per le gare di durata, annunciando l’atteso ritorno nel 2023 nella classe regina del FIA World Endurance Championship con il nostro programma Le Mans Hypercar (LMH)’, ha aggiunto il presidente di Ferrari, indicando che ‘nel mondo digitale, abbiamo attirato un nuovo pubblico di appassionati con la Ferrari Esports Series, creando nuovi legami con una nuova generazione di giovani fan in tutta Europa».