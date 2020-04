F1, la foto amarcord: Leclerc con Schumacher «Autografò la mia tuta, mai pensato che avrei corso in Ferrari come lui»

MONTECARLO - Mentre le monoposto sono ai box per l’emergenza coronavirus, Charles Leclerc è tornato in dietro con la memoria e ha postato sui suoi profili social una foto che lo ritrae bambino con Michael Schumacher che firma autografi: «Non avrei mai pensato di guidare un giorno nella stessa scuderia per la quale correva lui», le parole di Leclerc in calce al post che ha ricevoto quasi 400mila like. «Sono così felice di aver ritrovato questa foto - le parole del monegasco della Ferrari - Facevo dei test sul tracciato riservato ai kart, mentre Michael era impegnato su quello da F1. Ha firmato le nostre tute e si è fermato un pò a chiacchierare con noi prima di tornare ai box. È stato senza dubbio un momento molto speciale. Allora non avrei mai pensato di guidare un giorno nella stessa scuderia per la quale correva lui».