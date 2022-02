F1, Leclerc e Sainz già pazzi per la nuova Ferrari. E c'è un'anteprima rubata sui social. Oggi svelata online, tra rivoluzione e speranze

MARANELLO - Bella, brutta, più o meno rossa o con l’aggiunta di altri colori non importa, l’importante è che vinca, finalmente. È la speranza dei tanti tifosi che aspettano la nuova Ferrari di Formula 1, quella che anche nelle attese di Maranello dovrebbe far dimenticare, grazie alle rivoluzionarie regole tecniche del Mondiale 2022 (effetto suolo e gomme più grandi, tra le altre), gli ultimi anni di risultati non proprio all’ altezza della storia del Cavallino Rampante. Aspettative cui si aggiunge lo stupore dei piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che hanno visto in anteprima, a 24 ore dalla presentazione ufficiale, la monoposto che sfiderà Red Bull e Mercedes. «Dov’è, dov’è»? Eccola, mamma mia - le loro prime semplici frasi unite a volti che esprimono un’emozione tangibile nel video pubblicato dal team del Cavallino Rampante sui social -. Questo mi piace».

La clip contiene poche parole - tra le quali anche «questo è incredibile» e «ok va bene dai» - che fa capire tutto l’entusiasmo dei due piloti a Maranello mentre vedono per la prima volta da vicino la nuova monoposto con la quale affronteranno il Mondiale 2022. Vettura che sarà svelata oggi online alle 14 e di cui si sa già il nome: F1-75. Ma sui social è già comparsa una prima foto della nuova monoposto del Cavallino. La sessantottesima vettura costruita dalla casa di Maranello per la Formula 1 unisce il nome della categoria al numero 75 che fa riferimento all’anniversario che nel 2022 celebra l’azienda. Proprio a Maranello, infatti, il 12 marzo 1947 Enzo Ferrari accendeva per la prima volta il motore della 125 S.»

La F1-75 - ha detto giorni fa il team principal della Ferrari, Mattia Binotto in occasione del primo avvio del motore della nuova Rossa - è una vettura completamente nuova. Con questa macchina si completa un percorso che abbiamo iniziato insieme un paio di anni fa, lavorando da «squadra», unita e determinata«. Da sempre per gli italiani la scuderia di Maranello rappresenta una sorta di ‘nazionale dei motorì ed il fatto che l’ultimo titolo iridato, quello costruttori, sia datato 2008 - e addirittura 2007 quello piloti, con Kimi Raikkonen - genera una pressione ed una attesa indiscutibili per ogni nuova monoposto. Quella di quest’anno è forse una delle Ferrari più attese viste le novità regolamentari e tutte le aspettative riposte.

L’obiettivo primario è tornare a vincere un Gran Premio, cosa che non accade alla Rossa dal 22 settembre 2019, e magari come sperano tutti i suoi tifosi anche a tornare competere ad armi pari con Mercedes e Red Bull per il titolo Mondiale. La stagione 2022 prenderà il via il 20 marzo in Bahrain e sarà preceduta da sue sessioni di test in programma a Barcellona dal 23 al 25 febbraio e proprio in Bahrain, a Sakhir, dal 10 al 12 marzo.