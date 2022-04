FE, Grasso: «Per Maserati è “ritorno al futuro”. Scelta naturale, il Tridente è nato sulle piste da corsa»

«Entrare nel circus della Formula E è stata per noi una scelta naturale. Maserati - ha spiegato Davide Grasso, Ceo della Casa del Tridente - nasce più di 100 anni fa sulle piste per cui per noi è un ritorno al futuro e abbiamo scelto la Formula E perchè nel dna del brand c’è sempre stata l’innovazione e per noi l’innovazione che l’elettrificazione sta portando nel mondo dell’automotive è stata un pò il faro che ci ha portato a questa scelta. »La Formula E - ha aggiunto Grasso - è un laboratorio di accelerazione per le nostre competenze e capacità nel campo dell’elettrificazione non diverso da quello che è il racing nella storia del motore a combustione dove le innovazioni che sono state sperimentate nelle gare poi sono state portate nelle auto di tutti i giorni. Si tratta quindi un laboratorio importante per poi far derivare le innovazioni introdotte sulle Maserati che troveremo nelle concessionarie».

Davide Grasso ha poi ricordato che la Casa del Tridente è il primo brand ad avere una macchina supersportiva completamente elettrica con la Gran Turismo Folgore, che in futuro sarà affiancata anche da una versione di Mc20 totalmente elettrica. »Entro il 2025 - ha detto Grasso - tutti i modelli Maserati avranno una versione elettrificata ed entro il 2030 il 100% della gamma sarà completamente elettrica«. La nuova GranTurismo Folgore sarà la prima vettura nella storia di Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche, pensata e progettata per unire le capacità costruttive 100% italiana con le tecnologie della Formula E. Costruita presso il polo produttivo di Mirafiori, offrirà soluzioni tecniche d’avanguardia derivate appunto dalla Formula E e prestazioni di assoluto rilievo, pur con il confort e l’eleganza tipiche delle Maserati.