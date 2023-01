Ferrari 296 GT3 debutta in gara. La nuova vettura alla 24 Ore di Daytona

MARANELLO - Si avvicina il momento della partenza della 24 Ore di Daytona, previsto per le 13.40 del 28 gennaio, ora locale. E si avvicina il debutto nella gara di durata più importante d’America per la Ferrari 296 GT3, la nuova sportiva da competizione del Cavallino Rampante spinta dal V6 biturbo privato della parte ibrida, come da regolamento. L’auto in questione, contraddistinta dal numero 62, scatterà dalla nona casella della griglia di partenza, a seguito del tempo di 1’49«495, maturato nel turno di qualifica, e correrà nella classe GTD Pro, gestita dal team Risi Competizione, con i piloti ufficiali Competizioni GT, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Davide Rigon, e Daniele Serra.

Inoltre, prenderà parte alla classe GTD, dove gli equipaggi sono composti sia da piloti professionisti che da gentlemen driver, con altre tre 296 GT3. La vettura della Cetilar Racing, identificata dal numero 47, e affidata ad Antonio Fuoco, Roberto Lacorte, Giorgio Semagiotto, ed Alessandro Balzan, ha ottenuto nelle qualifiche il nono tempo di classe. Diciassettesima in griglia, la 296 GT3 numero 21 di AF Corse condotta da Miguel Molina, Simon Mann, Francesco Castellacci, e Luis Perez Companc. Mentre scatterà dalla ventiduesima posizione la 296 GT3 numero 023 di Triassi Competizione, che sarà portata in gara da Alessio Rovera, Andrea Bertolini, oltre ad Onofrio Triarsi e Charlie Scardina.