Ferrari, cosa significa il passaggio di Mekies in Alpha Tauri e cosa sta cambiando nel gruppo Red Bull

Non poteva dire di no. L'attuale direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies, davanti alla proposta finale ricevuta dall'Alpha Tauri per divenire team principal dal 2024, non ha potuto rifiutare. E lo ha spiegato bene Frederic Vasseur a Baku: "Davanti a certe offerte non ci si può girare dall'altra parte. Ho parlato molto con Laurent e lo capisco, ci sono occasioni che non si possono rifiutare". Il team con base a Faenza, pur di avere Mekies, che già era stato in Toro Rosso prima di approdare in Ferrari, ha giocato la carta finale del ruolo del team principal. Cose che non capitano tutti i giorni.

Mekies a Baku proseguirà il proprio lavoro con la Ferrari, con la quale era legato da un lungo contratto che ora dovrà "strappare". Non è stato reso noto quando il francese lascerà Maranello, se già a stagione in corso o a fine anno. In Alpha Tauri prenderà il posto dello storico team principal Franz Tost, in sella dalla nascita della Toro Rosso che il compianto Dieter Mateschitz rilevò dalla Minardi a fine 2005 per avere una seconda squadra in F1 da affiancare alla Red Bull.

Un team che aveva, ed ha, il compito di allevare i piloti della Academy e il lavoro svolto in questi 18 anni è stato immenso portando due campioni del mondo come Sebastian Vettel e Max Verstappen. Nessuna Academy è mai riuscita ad ottenere un simile risultato. Senza dimenticare Daniel Ricciardo, che dopo la Toro Rosso, con Red Bull è riuscito a vincere sette Gran Premi risultando per due volte terzo nel mondiale piloti.

Tost, 67 anni, lascerà il proprio ruolo a fine stagione, ma rimarrà nel 2024 come consulente. Perfettamente integratosi nella cittadina di Faenza, Tost ha visto passare in Toro Rosso, poi divenuta Alpha Tauri nel 2020, tantissimi giovani lanciati dall'amico Helmut Marko. Non sono mancati i fallimenti, gli improvvisi cambi di sedile dettati dall'umore ondivago di Marko, ma Tost ha sempre recitato al meglio il proprio compito.

L'uscita di scena di Tost, oltre che per motivi di età, va anche letta in una serie di cambiamenti che sono in atto nel gruppo Red Bull dopo la scomparsa di Mateschitz, amico sia di Marko sia di Tost. Le cose, venivano risolte in fretta con una telefonata tra di loro, ma ora tutto appare diverso. Al comando vi è Oliver Minztlaff, membro del consiglio di amministrazione Red Bull che ha tra i propri compiti quello di essere responsabile dei programmi sportivi. Che oltre a Mekies, ha voluto Peter Bayer come amministratore delegato (incarico che non esisteva in F1, ma che nell'ultimo periodo appare fondamentale) dell'Alpha Tauri. Bayer arriva dalla FIA dove è stato segretario generale per lo sport e direttore esecutivo F1.

Per quanto riguarda la Ferrari, Vasseur ha dichiarato che nel ruolo di Mekies non verrà nominata un'altra persona: "Laurent operava ad ampio raggio nell’organizzazione e credo che ci sarà la possibilità di riorganizzare quei compiti, dividere il lavoro su due diverse posizioni. Come sapete è in corso un processo di ristrutturazione più ampio, e questo richiede tempo. Stiamo valutando nuovi arrivi, non è nostra intenzione parlarne in tempi brevi, ma quando sarà il momento comunicheremo dei nomi nuovi. Abbiamo perso due persone, l'aerodinamico Sanchez e Mekies negli ultimi mesi, ma non è un dramma. La Ferrari è formata da più di mille dipendenti, ed il potenziale come sempre è nel gruppo, ed il gruppo c’è”.