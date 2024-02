Ferrari, ecco la nuova livrea delle 499P impegnate nel Wec. Un rosso più intenso che richiama quello della F1 del 2007

La Ferrari è pronta a tornare in pista nel mondiale endurance, il Wec, che avrà la sua gara inaugurale in Qatar, il 2 marzo, e le hypercar di Maranello, le 499P, sono state presentate con la livrea 2024 oggi 18 febbraio, data in cui ricorre il compleanno di Enzo Ferrari. Le innovazioni principali delle vetture, contraddistinte dai numeri di gara 50 e 51, riguardano una verniciatura più lucida derivante da un rosso più intenso. Tradizione e innovazione dialogano nella nuova livrea della hypercar della casa di Maranello, un "abito" che, mentre richiama da vicino la storia recente di una stagione 2023 che ha visto la squadra italiana conquistare la 24 Ore di Le Mans del Centenario e concludere al secondo posto in classifica Costruttori, guarda al futuro introducendo elementi innovativi.

Nello specifico, le hypercar del team AF Corse presentano una tonalità di rosso che richiama quello della monoposto di F1 del 2007, più profondo di quello utilizzato sulle 499P del 2023. Lo schema dei colori, che vede protagonista anche il giallo, riprende quello della Ferrari 312 PB: l’ultimo prototipo che ha corso nel campionato del mondo nel lontano 1973. Il risultato è una colorazione più lucida, meglio individuabile dagli altri piloti durante le ore notturne in cui diminuisce la visibilità. Nuovo rispetto alla precedente annata è anche lo schema compositivo studiato per le due 499P. L’obiettivo principale è quello di esaltare il corpo della vettura e l’abitacolo con due blocchi di colore sfalsati, che creano un ritmo compositivo fluido, e con un design che, mescolando le due tonalità indicate, sappia esaltare linee e tridimensionalità delle geometrie. Aspetti ben evidenti osservando lateralmente la hypercar: il giallo Modena “abbraccia” per intero l’abitacolo, sottolineandone la centralità da un punto di vista fisico e simbolico, mentre linee, stilemi grafici inediti e bande orizzontali del medesimo colore contribuiscono a enfatizzare il concetto di dinamismo e velocità espandendosi sia nella parte bassa del bodywork - in prossimità dei passaruota posteriori - sia sulla parte sommitale della pinna centrale, sia all’interno delle piastre di chiusura dell’ala posteriore.

AF Corse si presenta al via della stagione 2024 con le 499P numero 50 e 51 affidate, come nella precedente annata, agli equipaggi formati rispettivamente da Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen; Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi. Per la prima volta nella storia il Lusail International Circuit, in Qatar, ospita il Mondiale endurance. Il Paese che si affaccia sul Golfo Persico ospita il Prologo (24-25 febbraio) che anticipa la 1812 Km del Qatar, gara d’esordio dell’annata sulla distanza delle dieci ore (2 marzo). A seguire il calendario del FIA WEC includerà la 6 Ore di Imola (21 aprile), la 6 Ore di Spa-Francorchamps (11 maggio), la 24 Ore di Le Mans (15-16 giugno), la 6 Ore di São Paulo (14 luglio), la Lone Star Le Mans al Circuit of the Americas - COTA (1 settembre), la 6 Ore del Fuji (15 settembre). Il campionato si concluderà con la gara del 2 novembre, la 8 Ore del Bahrain (2 novembre).