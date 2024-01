Ferrari, per la stagione 2024 del WEC in pista la terza 499P con AF Corse. Tutti gli equipaggi confermati

La Ferrari conferma del WEC tutti i piloti e gli equipaggi che lo scorso anno hanno portato la casa di Maranello ad essere al debutto la seconda forza del campionato con il piazzamento della classifica dei Costruttori, il terzo e quarto posto nella classifica Piloti e soprattutto a vincere la 24 Ore di Le Mans.

Un successo inaspettato, ma fortemente voluto dal team gestito dalla AF Corse, con la 499P numero 51 guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi che ha portato a casa altri due podi mentre l’equipaggio della numero 50, formato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ha conquistato quattro podi e si è mostrato più veloce in qualifica mettendo a segno la pole position sia al debutto sul circuito di Sebring sia conquistando la Superpole a Le Mans.

La numero 51 invece, grazie al punteggio doppio raccolto alla corsa francese, è stato in lizza per il titolo piloti fino alla penultima gara, ma alla fine si è dovuto arrendere allo strapotere della Toyota GR010, in grado di vincere sette gare su otto del calendario, quattro volte con una doppietta. La Ferrari però porta a casa la decima vittoria a Le Mans a 50 anni dall’ultima partecipazione nella classe regina e la certezza di avere una vettura vincente già all’esordio.

La Ferrari inoltre aggiungerà una terza 499P, ufficialmente schierata direttamente da AF Corse con il numero 83 e con un equipaggio che vedrà come primo componente un pilota del calibro di Robert Kubika. Tra i papabili per gli altri due posti ci sono il cinese Yifei Fe, appena ingaggiato dalla Ferrari come pilota ufficiale, e Robert Shwartzman che ha ben figurato nei rookie test tenutisi in Bahrein il giorno dopo la 8 ore che ha segnato la fine della stagione 2023 del WEC.

La 499P ha dimostrato un’affidabilità elevatissima, ma deve migliorare nella gestione degli pneumatici. Oltre a Toyota, Peugeot, Porsche e Cadillac, il parterre dei concorrenti vedrà l’arrivo di Alpine, BMW, Lamborghini ed Isotta Fraschini con ben 19 vetture nella classe Hypercar e un livello di attenzione e competitività mai visto in un mondiale di durata. Otto le date in calendario con prologo il 24-26 febbraio in Qatar, prima gara il 2 marzo, la 6 Ore di Imola il 21 aprile e la 24 Ore di Le Mans il 15-16 giugno.