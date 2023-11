Ferrari e Sainz, incredibile a Las Vegas: penalizzati dalla Fia per colpe attribuibili alla stessa Fia

Irremovibile la FIA, le regole sono regole. E buonanotte ai sognatori che pensano si possano modificare "alla bisogna". E già, perché anche se il danno è stato causato da fattori esterni, dalla non curanza del tracciato, quindi volendo dalle mancanze della stessa FIA, con un tombino che salta su e ti spacca la monoposto lanciata a 320 orari con conseguente sostituzione del motore, della centralina, della batteria, le regole sono regole e quindi sei penalizzato. Carlos Sainz subirà quindi dieci posizioni di penalità nella griglia di partenza del Gran Premio. A nulla sono valsi i tentativi della Ferrari di spiegare che sono state sostituzioni non dettate da usura o "fine vita". Niente, i regolamenti vanno applicati così come sono, lo dice l'articolo 2.1.