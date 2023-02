Ferrari, Leclerc e Sainz sui social: «l’amore è nell’aria». Oggi la presentazione della nuova Rossa SF-23

MARANELLO - Cresce l’attesa per la presentazione della nuova Ferrari e da Maranello, attraverso il profilo social in un video Charles Leclerc e Carlos Sainz chiamano a raccolta i tifosi. «Ciao ragazzi, è un giorno speciale», dice Leclerc. Sainz gli risponde «È San Valentino», e il monegasco aggiunge: «Si ma il nostro San Valentino è la nuova macchina, vi aspettiamo». La presentazione della SF-23 è fissata per le 11.25.

Si può vedere anche on line a questo indirizzo:

https://sport.sky.it/formula-1/2023/02/14/presentazione-ferrari-f1-2023-diretta-streaming