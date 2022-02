Ferrari, nuova era ha inizio: primi giri in pista a Fiorano della F1-75. Il primo pilota della Rossa in pista è stato Leclerc

FIORANO - Primi giri in compagnia della nebbia per la Nuova Ferrari. Come annunciato nel corso della conferenza stampa tenutasi in occasione della presentazione della Ferrari F1-75 la scuderia di Maranello sta facendo percorrere i primi 15 km alla monoposto del Mondiale di Formula 1 2022 sul circuito di casa di Fiorano. Il primo pilota ad uscire dai box è stato Charles Leclerc come testimoniato dall’account Twitter ufficiale della Ferrari. «Una nuova era ha inizio - il commento della Scuderia - la F1-75 compie i propri primi passi».