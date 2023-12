Ferrari, rinnovo pluriennale per James Calado puntando all'iride nel WEC

Fresco del trionfo nella 24 Ore di Le Mans del centenario, al fianco degli italiani Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, James Calado ha esteso il suo rapporto con Ferrari firmando un accordo pluriennale. L’inglese, nuovamente al volante della Ferrari 499P LMH, si appresta così ad affrontare la decima stagione nel FIA WEC da pilota ufficiale del Cavallino Rampante.

Il sodalizio tra Calado e Ferrari finora ha portato a 13 vittorie e 42 podi nel Mondiale Endurance. Il britannico, proprio in coppia con Pier Guidi, ha conquistato tre titoli di classe LMGTE Pro nel WEC (2017, 2021 e 2022) con la Ferrari 488 GTE gestita dal team AF Corse. L’inglese classe ’89 ha inoltre trionfato due volte a Le Mans, 2019 e 2021, sempre tra le GT e con i colori di Maranello.

Nella stagione appena conclusa, oltre alla vittoria assoluta sul Circuit de la Sarthe, Calado ha ottenuto anche il terzo gradino del podio nella 6 Ore di Spa-Francorchamps terminando il campionato al quarto posto in classifica piloti. Con Pier Guidi, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen già confermati in squadra, è lecito pensare che Ferrari voglia schierare una formazione invariata per il prossimo anno con l’obiettivo di detronizzare Toyota e conquistare entrambi i titoli nel WEC.

Nelle parole di Calado traspare tutta la voglia e la determinazione di lottare per la vittoria: «Sono orgoglioso di aver rinnovato il contratto. Insieme al Cavallino Rampante ho vissuto esperienze incredibili e proseguire questo percorso è straordinario. Il mio obiettivo per il futuro è quello di diventare campione del mondo con la Hypercar».

L’inglese ha poi ricordato gli attimi magici vissuti da pilota Ferrari: «In dieci anni a Maranello ho vissuto momenti davvero emozionanti. Penso per esempio al 2014, quando firmai il contratto da pilota ufficiale. Ero a cena con la mia famiglia e ricevetti la telefonata che stavo aspettando: per me fu una serata speciale. Cito, poi, la prima vittoria al Nürburgring che arrivò due anni più tardi. In quel periodo sentivo parecchia pressione sulle mie spalle, non vedevo l’ora di confermare il mio valore ottenendo il primo successo in gara: tagliare per primo il traguardo fu come una liberazione. Un altro grande ricordo indelebile, ovviamente, è stata la vittoria a Le Mans quest’anno, la prima nella classifica assoluta: la gioia che ho provato salendo sul podio con Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi è stato qualcosa che non dimenticherò mai. Ricordi speciali, infine, sono legati ovviamente ai tre titoli iridati in classe LMGTE Pro: pagine indimenticabili di dieci anni davvero intensi».

Soddisfatto anche Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti: «Siamo felici di poter contare anche in futuro su un pilota veloce e affidabile come James, che si è affermato sportivamente all’interno della famiglia Ferrari. Nelle ultime dieci stagioni insieme abbiamo costruito un percorso fatto di successi in cui brillano la vittoria assoluta a Le Mans, che Calado ha festeggiato insieme ai compagni di squadra della Ferrari 499P numero 51, e i tre titoli iridati in LMGTE Pro conquistati con Pier Guidi. Ripartiamo da queste basi guardando con grande ottimismo al futuro».