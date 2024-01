Ferrari sceglie la stabilità nel WEC, confermati tutti i piloti delle 499P Hypercar

Nessuna sorpresa: squadra che vince non si cambia. Ferrari si appresta ad affrontare la sua seconda stagione nella massima categoria del FIA WEC confermando tutti i piloti che, nel 2023, hanno portato al debutto le due 499P LMH. Tale scelta, nel segno della continuità, era già stata ventilata in occasione delle Finali Mondiali Ferrari di ottobre direttamente da Antonello Coletta. Durante la manifestazione svoltasi sul circuito del Mugello, il responsabile Ferrari Endurance e Corse Clienti, aveva manifestato, oltre alla soddisfazione per la stagione d’esordio, anche l’intenzione di confermare in blocco i suoi piloti.

Se nel primo elenco ufficiale, diramato da FIA e ACO a fine novembre, erano stati confermati solamente Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco, rispettivamente sulla vettura numero 51 e 50, nelle settimane successive sono stati rinnovati anche i contratti di James Calado e Nicklas Nielsen. All’appello mancavano quindi solamente Antonio Giovinazzi e Miguel Molina.

Al volante della 499P numero 50 si alterneranno ancora una volta Fuoco, reduce dalle due pole conquistate a Sebring e Le Mans, l’esperto Molina e il giovane Nielsen. Il terzetto, dopo aver ottenuto quattro podi nell’arco della prima stagione al volante dell’Hypercar del Cavallino Rampante, ha concluso il campionato al terzo posto assoluto alle spalle dei due equipaggi Toyota.

La vettura gemella numero 51 vedrà invece avvicendarsi i tre ‘moschettieri’ che hanno conquistato la 24 Ore di Le Mans del Centenario riportando, dopo ben cinquantotto anni, il trofeo dei vincitori assoluti in quel di Maranello. Dopo aver sbancato sul Circuit de La Sarthe, Pier Guidi, Giovinazzi e Calado quest’anno saranno chiamati nell’impresa di conquistare il Mondiale Endurance.

Queste le parole di Coletta: « La scelta di confermare per la stagione 2024 del FIA WEC i piloti che hanno gareggiato lo scorso anno con le 499P del team Ferrari – AF Corse è nel segno della continuità. Nel 2023, con questi equipaggi, alla prima esperienza nella top class iridata, abbiamo ottenuto risultati ragguardevoli, tra i quali spiccano la vittoria a Le Mans, e i sei podi complessivi su sette gare, che ci hanno permesso di concludere l’annata con un ottimo secondo posto tra i Costruttori. Insieme abbiamo maturato esperienza, continuando a sviluppare la nostra vettura e a dimostrare il potenziale della stessa. Da queste basi guardiamo con ottimismo alla stagione 2024 ormai imminente, rinnovando la fiducia nei nostri piloti».