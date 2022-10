Budget cap, la FIA ha deciso: per Red Bull è violazione procedurale e infrazione di spesa minore. La sanzione sarà lieve

«Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams, Haas sono in regola; violazione procedurale per Aston Martin; violazione procedurale e infrazione di spesa minore per Red Bull». Così ha annunciato la Federazione dell’automobile (Fia) in un comunicato pubblicato sul proprio sito riguardante le conclusioni dei controlli sul rispetto del budget cap 2021 da parte dei team di Formula 1. «La Fia Cost Cap Administration - prosegue la nota - sta determinando la linea d’azione da intraprendere nei confronti di Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in conformità al Regolamento». le infrazioni procedurali o di spesa minori prevedono pene pecuniarie o sanzioni sportive lievi. Red Bull e Aston Martin sono state ritenute colpevoli dalla Fia di aver violato le regole del limite di costo della Formula 1, il budget cap, dello scorso anno.

Dunque una violazione procedurale con infrazione di spesa minore del 5% per la Red Bull e solo una violazione procedurale per l’Aston Martin. Questo l’esito delle analisi sui documenti finanziari del 2021 presentati dai team. Le squadre in regola, secondo la nota della Fia sono: Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams e Haas. Era stata indagata anche la Williams, per aver presentato la documentazione in ritardo sulla data limite del 31 marzo 2022, ma poi ha integrato il report a maggio accettando una multa di 25mila euro. La Fia Cost Cap Administration sta attualmente determinando la linea d’azione appropriata da intraprendere ai sensi del Regolamento Finanziario nei confronti di Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in conformità al Regolamento che potrebbero comportare sanzioni pecuniarie e/o penalità sportive minori.

Ecco il comunicato integrale della Fia

La revisione della Documentazione di rendicontazione presentata è stata un processo intenso e completo e tutti i Concorrenti hanno fornito il loro pieno sostegno nel fornire le informazioni necessarie per valutare la loro situazione finanziaria durante questo primo anno del Regolamento finanziario. L'amministrazione FIA ​​Cost Cap rileva che tutti i concorrenti hanno agito in ogni momento in uno spirito di buona fede e cooperazione durante tutto il processo. La FIA rileva inoltre che rispetto a questo primo anno di applicazione del Regolamento Finanziario l'intervento della FIA Cost Cap Administration si è limitato alla revisione delle istanze avanzate dai Concorrenti e che non sono state avviate indagini formali complete. La FIA Cost Cap Administration sta attualmente determinando la linea di condotta appropriata da intraprendere ai sensi del Regolamento finanziario nei confronti di Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in conformità con il Regolamento.

La FIA conferma che la sua amministrazione Cost Cap ha ora completato la revisione della Documentazione di rendicontazione presentata da ciascun Concorrente che ha partecipato al Campionato del Mondo di Formula 1 FIA 2021 in relazione al Periodo di rendicontazione 2021 terminato il 31 dicembre 2021. La FIA Cost Cap Administration ha rilasciato certificati di conformità a sette dei dieci Concorrenti:

Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team è considerato in violazione procedurale del regolamento finanziario;

Oracle Red Bull Racing è considerato in violazione minore e procedurale e di spesa eccessiva dei regolamenti finanziari;

Williams Racing ha rispettato i regolamenti finanziari in relazione al periodo di rendicontazione 2021 ad eccezione di una precedente violazione procedurale (in merito alla quale l'amministrazione del limite di costo ha stipulato nel maggio 2022. Questa violazione procedurale è stata poi sanata dalla Williams in modo tempestivo, collaborativo e trasparente.