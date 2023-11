Finali Mondiali Ferrari: il Mugello incorona Fleming e Engstler campioni del Trofeo Pirelli

Adrenalina, sorpassi e gare incerte fino all’ultimo: questo è il Ferrari Challenge. Con un biglietto da visita così non potevano essere da meno le Finali Mondiali, andate in scena sul circuito del Mugello. Al termine di una manche spettacolare, che ha visto i piloti dei campionati Europa, Nord America, UK e Giappone incrociare le armi, è stato Thomas Fleming a conquistare il titolo assoluto del Trofeo Pirelli, mentre a Franz Engstler è andato il campionato di classe Am.

La gara più attesa del fine settimana, quella del Trofeo Pirelli, ha visto un intenso duello tra i due piloti più giovani e promettenti del Ferrari Challenge Europe: Fleming e il fresco campione continentale Eliseo Donno. Autore della pole, il britannico del team HR Owen FF Corse ha mantenuto i nervi saldi gestendo al meglio una gara inframezzata da diverse neutralizzazioni.

La partenza ha infatti visto Matt Kurzejewski, Yudai Uchida e Brian Cook entrare in contatto alla Luco. Pochi metri dopo, alla Materassi, è toccato a Bence Valint, Dylan Medler e Roberto Perrina arrivare ai ferri corti, con una Ferrari 488 Evo che è andata addirittura a sbattere violentemente contro le barriere danneggiandole.

Accertata l’incolumità dei piloti, la direzione ha quindi deciso di sospendere la gara esponendo la bandiera rossa. Le manche è ripresa dopo un’ora, il tempo di ripristinare il guardrail e pulire la pista, ma dietro la Safety Car. Anche il secondo semaforo verde è stato di breve durata, per via di un testacoda che ha visto protagonista Danilo del Favero il quale ha poi coinvolto l’incolpevole Justin Rothberg.

La gara è finalmente entrata nel vivo con Donno che, accorciate le distanze sul battistrada, ha provato per diverse tornate ad attaccare il leader Fleming. Tuttavia, il contatto tra Tony Davis e Michael Porter, ha costretto l’ennesimo ingresso della vettura di sicurezza che, di fatto, ha sancito la fine delle ostilità. Tagliando il traguardo per primo, Fleming si è laureato campione dinnanzi a Donno e all’ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil.

Nel Trofeo Pirelli Am si è assistito all’assolo di Engstler. Dopo aver dominato il Ferrari Challenge Europa, il tedesco si è confermato il più veloce anche nelle Finali Mondiali festeggiando i due titoli con il quinto posto assoluto. Protagonista della serie nordamericana, il canadese Marc Muzzo ha artigliato il secondo posto di classe, mentre il gradino più basso del podio è andato a Nobuhiro Imada proveniente dal campionato giapponese.