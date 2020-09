Fisichella: «Questa sarà la 24 Ore più dura da molto tempo. Le Mans è una bestia, sia amica che nemica!»

ROMA - Per Giancarlo Fisichella è l'undicesima partenza alla 24 Ore di Le Mans, una serie iniziata nel 2010 con AF Corse nel 2010 per la sua prima stagione in GT: quello era il 2010, "Sono passati 10 anni, dove è finito il tempo? Dieci anni di puro divertimento. È la classe che ho scelto dopo la F1. Ricordo che non era facile all'inizio. Ho dovuto adattare la mia guida, entrare curve prima, affrettati sui cordoli: tante cose che non si fanno sulle monoposto. Mi ci è voluta una stagione per sentirmi davvero a mio agio ". Ma poi sono arrivate le vittorie nel WEC, nell'ELMS e nella 24 Ore di Le Mans due volte (2012 e 2014) con “Gimmi” Bruni e Toni Vilander, rendendolo uno dei migliori contendenti nella disciplina per la squadra italiana."L'atmosfera è fantastica, nel team e nel paddock. È molto competitivo ma molto più rilassato rispetto alla F1. È una vita diversa, più facile. Nel corso delle stagioni, il mio ruolo si è evoluto anche in AF Corse. Dal 2018, io ' ho lavorato con gentlemen-driver. Trascorro più tempo con loro davanti al computer e in briefing. Guardiamo cosa può essere corretto, dove possono migliorare. È un nuovo aspetto del mio lavoro che mi sto divertendo sempre di più . È una vera collaborazione. "

Le Mans è una bestia, sia amica che nemica! Ci sono così tanti fattori da tenere in considerazione che non esistono due edizioni uguali in termini di tempo, condizioni della pista, ecc. A volte è come 24 ore di giri di qualificazione e altre la tua strategia è più cruciale. È più o meno complicato a seconda dell'anno, ma è sempre una gara molto difficile fisicamente e mentalmente ". E quest'anno non sarà diverso …

"La notte più lunga avrà un impatto serio in LMGTE Am poiché i piloti “bronze” sono meno esperti. Devi essere molto costante durante i turni notturni, mai rilassati e restare concentrato. È piuttosto faticoso. Questa sarà la 24 Ore di Le Mans più dura da molto tempo! " Questo non impedisce a Fisichella di sognare di vincere dopo il suo secondo posto nella classe nel 2018."Il livello è aumentato in due anni tra i gentlemen-driver. Alcuni piloti Bronze mi sembrano addirittura dei professionisti. Ma, come sempre devi solo tenere la testa dritta, fare la tua gara e soprattutto non commettere errori ".