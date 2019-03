Ferrari velocissime in Baharein. Vettel guida le libere davanti a Leclerc

MANAMA - Le Ferrari si confermano le più veloci anche nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno, che si correrà domenica sul circuito di Sakhir a Manama. Sebastian Vettel è il più veloce del pomeriggio col crono di 1’28«846, alle sue spalle la ‘rossà di Charles Leclerc, +0»035. Subito dietro le Mercedes con Lewis Hamilton, +0«603 e Valtteri Bottas, +0»711. Quinto tempo per la Renault di Nico Hulkenberg, +0«823, sesta la Red Bull di Max Verstappen, +0»879. Dominio Ferrari anche nelle prime prove libere del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. A griffare il miglior tempo è il pilota monegasco Charles Leclerc in 1’30«354 davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel (+0’263) ed alla Mercedes di Valtteri Bottas (+0»974). Quarto staccato di oltre un secondo da Leclerc (per la prima volta nella sua carriere a chiudere una sessione ufficiale di libere davanti a tutti) è il campione del mondo Lewis Hamilton (+ 1’247). Quinto e sesto crono per le due Red Bull di Max Verstappen (+ 1’319) e Pierre Gasly (+ 1’461). Decimo l’ex ferrarista Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo Racing (+2’031), mentre è sedicesimo il pilota italiano Antonio Giovinazzi (+2’595). Ultimo tempo per la Williams di Robert Kubica (+3«899).