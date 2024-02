GP di Sakhir, libere 1: Ricciardo e la Racing Bulls al comando, Ferrari settima con Leclerc

C'è la Racing Bulls-Honda di Daniel Ricciardo davanti a tutti nel primo turno libero della stagione del Mondiale F1 2024 a Sakhir. La squadra con base a Faenza, che lo scorso anno si chiamava Alpha Tauri, aveva stupito nel corso dei test pre campionato e si è impossessata della prima e della quarta posizione, con Yuki Tsunoda, lanciando un bel messaggio. Certo, le condizioni del tracciato non sono ancora ideali, c'era un fastidioso vento e le due Racing Bulls hanno sfruttato al meglio le gomme soft. La classifica della sessione non rispecchia sicuramente quelle che sono le reali forze in campo e vedremo nel prosieguo del fine settimana del Bahrain se la Racing Bulls sarà in grado di riconfermarsi a queste vette.

Intanto, ha ben impressionato la McLaren-Mercedes, seconda e terza con Lando Norris e Oscar Piastri. Una prestazione, quella dei piloti di Zak Brown, che conferma la volontà della squadra diretta da Andrea Stella di voler crescere ancora di più dopo il quarto posto conseguito nella graduatoria costruttori del 2023. Fernando Alonso ha portato la Aston Martin-Mercedes in quinta posizione, mentre soltanto sesta (per ora) è la Red Bull-Honda di Max Verstappen. L'olandese si è lamentato parecchio del non corretto funzionamento del cambio. Sergio Perez è invece risultato 12esimo.

La Mercedes è settima con George Russell e nona con Lewis Hamilton in questo primo "sondaggio" stagionale. Tra le due monoposto anglo-tedesche si è inserita la Ferrari di Charles Leclerc. E' 11esimo Carlos Sainz. Un inizio soft per le due squadre che dovrebbero tentare di togliere alla Red Bull lo scettro di protagonista assoluto. Poco confortante la prima sessione per le Alpine-Renault, nel fondo classifica con Esteban Ocon e Pierre Gasly. Tempi da Formula 2 per le Haas-Ferrari di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, attese a un miglioramento nel pomeriggio.

Giovedì 29 febbraio 2024, libere 1

1 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'32"869 - 23 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'32"901 - 25

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'33"113 - 25

4 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'33"183 - 24

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"193 - 20

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'33"238 - 21

7 - George Russell (Mercedes) - 1'33"251 - 25

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'33"268 - 24

9 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"302 - 22

10 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'33"354 - 21

11 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'33"385 - 26

12 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'33"413 - 24

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'33"583 - 17

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"868 - 20

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'33"923 - 16

16 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'34"213 - 19

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'34"807 - 21

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'35"144 - 24

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'37"477 - 25

20 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'37"938 - 27