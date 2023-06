Dennis (Andretti) si prende la Pole a Portland e con i 3 punti passa al comando del mondiale prima dell'EPrix

PORTLAND – Colpo di scena a Portland, alla vigilia della partenza del dodicesimo ePrix della nona stagione della Formula E. Jake Dennis (Avalanche Andretti) si è assicurato i 3 punti della SuperPole (la prima di quest'anno, la quarta nel mondiale elettrico) e ha così scavalcato al comando della classifica individuale Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche), con il quale condivide la monospoto 99X electric della casa di Stoccarda. Il britannico era arrivato nell'Oregon come secondo, a una sola lunghezza dal tedesco, ma partirà primo in griglia, con il rivale attardato (scatterà come diciottesimo), e anche con due lunghezze di vantaggio.

Nelle qualifiche sui 3,190 chilometri del circuito fisso americano, in realtà, le grandi protagoniste erano state le quattro monoposto Nissan, incluse le due della scuderia cliente Neom McLaren, ammesse alla fase a eliminazione diretta, l'ultima prima del rientro in Europa: la prossima tappa (il 15 e 16 luglio) è Roma. Nella notte italiana, poco dopo le due, Dennis partirà davanti a Sacha Fenestraz, il francese pilota della scuderia ufficiale giapponese, guidata dall'italiano Tommaso Volpe.

Il britannico aveva ottenuto il miglior tempo sul giro in semifinale: il suo 1:08.919 è stato il miglior crono in assoluto finora, un millesimo meglio di quello di Fenestraz, pure quello ottenuto in semifinale, contro il compagno di squadra Norma Nato. Nel proprio cammino verso la Pole, Dennis aveva liquidato i due piloti della Neom McLaren: prima Jake Hughes e poi Renè Rast, che aveva eliminato Antonio Felix da Costa (Tag Heuer Porsche) nel quarto.

Compleanno amarissimo per Micth Evans (Jaguar Tcs), il quarto del mondiale, costretto a partire dalle retrovie perché non è riuscito a fare il tempo nelle qualifiche, fermato da un “problema tecnico”, verosimilmente legato alle batterie. Poche soddisfazioni anche per la Ds Penske. I commissari hanno individuato un “rilevatore irregolare” piazzato ai box e capace di analizzare la pressione degli pneumatici delle vetture («nessun vantaggio in termini di prestazioni», ha reso noto la scuderia). La violazione ha fatto scattare una multa di 25.000 euro e il declassamento in griglia: sia Jean Eric Vergne, eliminato nel quarto della Superpole dal connazionale Nato, sia Stoffel Vandoorne dovranno partire dai box.