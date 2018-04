Formula E, il personale Atac con magliette bilingue per aiutare il pubblico

Come posso aiutarti? Ovvero: How can I help you, si legge sulle magliette gialle dei dipendenti Atac che assistono il pubblico della Formula E.

«Atac potenzia l'assistenza clienti per la Formula E. Disponibili anche biglietterie mobili. In occasione del Gran Premio Formula E Atac ha predisposto un servizio di assistenza clienti dedicato nelle tre stazioni Eur Fermi, Eur Palasport ed Eur Magliana. Il personale di supporto sarà riconoscibile anche dalla maglietta gialla con su scritto Come posso aiutarti? / How can I help you?'». Lo annuncia Atac. «I dipendenti Atac avranno il compito di orientare i flussi pre e post gara e fornire informazioni in metro.

Nelle stazione il personale della vigilanza Atac governerà i flussi dei passeggeri per garantirne la sicurezza. Per favorire l'acquisto dei titoli di viaggio l'azienda ha dislocato due biglietterie mobili accanto alle stazioni di Eur Palasport e Eur Magliana. Atac intende contribuire anche così alla buona riuscita dell'evento che rappresenta una novità storica per la Capitale», si spiega in un post.