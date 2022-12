La Folgore Maserati “scalda” Valencia, Günther il più veloce anche nella 2^ giornata di prove. Alle sue spalle Ds e Nissan

VALENCIA – Dopo aver dominato martedì la prima giornata di prove, Maximilian Günther e la Maserati hanno chiuso al comando anche la seconda tornata di test ufficiali in vista della partenza della nuova stagione della Formula E, la nona, che scatterà da Città del Messico il prossimo 14 gennaio con le più potenti e veloci monoposto Gen3. Al volante della “Tipo Fologore", come la casa del Tridente ha voluto battezzare il bolide elettrico con il quale porta per la prima volta un costruttore italiano nel mondiale a zero emissioni, il tedesco ha simulato un ePrix.

Martedì aveva girato su tempi più lenti rispetto a quelli contabilizzati un anno fa con la meno prestazionale Gen2 dal suo compagno di scuderia Edoardo Mortara, ma oggi è sceso sotto il miglior crono dell'italo svizzero, ottenuto peraltro nell'ultimo giorno (giovedì si riposa in pista, ma non ai box, e venerdì si torna a sfidare il cronometro). Günther è stato il più veloce in 1:25.449 con i migliori crono nel primo e nel terzo settore.

Nel secondo il più rapido è stato il compagno di “gruppo”, ossia il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne, ingaggiato dalla Ds Penske, che ha fatto registrare anche il secondo miglior tempo assoluto: 1:25.712. In terza posizione c'è Norman Nato, il francese della Nissan che ha chiuso bene la giornata rientrando in pista nel finale e girando in 1:25.895. Tutti gli altri piloti sono rimasti sopra quota 1:26.

Ma che qualcuno abbia “giocato” a nascondersi è evidente dal tempo di Mitch Evans (Jaguar Tcs), il solo oltre a Günther ad essere sceso sotto i 26'' nel terzo settore. La Mahindra ha fatto fatica a mandare in pista le vetture nel pomeriggio, anche se poi Lucas Di Grassi ha girato su livelli almeno accettabili. Anche gli altri protagonisti delle prova di martedì, i piloti della Tag Heuer Porsche Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa, hanno forse alzato il piede dell'acceleratore, comunque con tempi da Top 10 e comunque i migliori fra quelli che hanno impiegato la potenza massima di 350 kW.