FE, Susie Wolff nominata ceo della Rokit Venturi, D'Ambrosio al suo posto come Team Principal

VALENICA – Jerome D'Ambrosio, il 36enne ex pilota di Formula E vincitore di 3 ePrix, è il nuovo Team Principal della scuderia monegasca Rokit Venturi. Dopo il suo nobile matrimonio con l'arciduchessa Eleonora D'Asburgo, D'Ambrosio era stato ingaggiato dal team del Principato come numero due, per collaborare con Susie Wolff. Il pilota belga di origini italiane subentra così alla “lady elettrica”, promossa a Ceo della Rokit Venturi Racing.

«Quando ho assunto il ruolo di Team Principal, nel luglio del 2018, uno dei miei obiettivi era assicurarmi di avere le persone giuste nei ruoli giusti», aveva commentato la manager, moglie di Toto Wolff, l'artefice dei grandi successi di Mercedes, costruttore che fornisce le monoposto alla squadra di Montecarlo. Con due vittorie, cinque podi e il poco consolatorio titolo di vice campione del mondo di Edoardo Mortara nella classifica individuale, la settima stagione – che si è conclusa lo scorso agosto con l'affermazione di Norman Nato nell'ultima gara, poi non confermato dalla scuderia – è stata quella più ricca di soddisfazioni.

In una nota si legge che dopo tre anni alla guida della squadra la promozione di Susie Wolff al ruolo di Ceo è «una naturale progressione». Era stata la prima donna a diventare Team Principale in Formula E e ora è la sola Ceo nella categoria. La manager ha immediatamente “benedetto” la nomina di D'Ambrosio: «Ha avuto subito un impatto positivo e so di lasciare la guida operativa in mani estremamente capaci adesso che la Formula E avanza verso la competizione di terza generale nella stagione 9».

Il nuovo team principal ha spiegato di aver imparato molto da Susie Wolff negli ultimi dodici mesi: «Sono sicuro – ha aggiunto – che assieme continueremo a essere una squadre incredibilmente forte». Oltre a ringraziare la scuderia per la fiducia che gli è stata accordata, D'Ambrosio ha sottolineato di sapere di dover raccogliere un'eredità importante, ma si è detto certo che «con Edo (Edoardo Mortara, ndr) e Lucas (Lucas di Grassi, ingaggiato dopo l'addio di Audi al campionato, ndr) nelle vetture della prossima stagione e dopo le prestazioni dello scorso campionato l'intera squadra è animata da sensazioni positive ed è motivata nel tornare in pista». L'obiettivo, ha concluso, è «un altro campionato di successo».