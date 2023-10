Verstappen vince il GP di Austin davanti a un grande Hamilton e a Norris. Quarto Sainz, sesto Leclerc

E' stata una vittoria sofferta (una volta tanto) quella di Max Verstappen e della Red Bull nel GP di Austin. L'olandese partiva sesto e il suo recupero non è stato rapido come in altre occasioni in cui si trovava a partire non dalla prima fila. Un ruolo importante lo hanno giocato le strategie, gomme dure e gomme medie, la Red Bull non ha sbagliato nulla e Verstappen è stato bravo a portarsi al comando. Ma si è dovuto guardare prima da un ottimo Lando Norris con la sempre competitiva McLaren-Mercedes e soprattutto da un Lewis Hamilton particolarmente ispirato da una Mercedes che ha compiuto un bel salto in avanti grazie a un nuovo fondo vettura portato ad Austin.

E proprio Hamilton nel finale ha compiuto un prodigioso recupero superando Norris e poi ha avvicinato sensibilmente Verstappen. Alla fine il divario è stato di 2"2. Inizialmente è stato Norris a condurre il Gran Premio grazie a una bella partenza che gli ha permesso di bruciare il poleman Charles Leclerc. In testa alla gara si sono alternati anche Leclerc ed Hamilton, poi Verstappen. Norris si è piazzato terzo davanti alla prima delle due Ferrari, quella di Carlos Sainz. Peccato per Leclerc, che al via non ha sfruttato la pole, poi la strategia di una sola sosta non lo ha premiato ed ha concluso sesto. Una volta di più, la SF-23 ha dimostrato di essere sempre veloce sul giro secco della qualifica, ma in gara fatica più del dovuto nella gestione delle gomme.

La cronaca

Vince Verstappen davanti a Hamilton e Norris, buon quarto Sainz davanti a Perez e Leclerc, sesto. A punti anche Russell settimo poi Gasly Stroll e Tsunoda. A seguire Albon Sargeant Hulkenberg Bottas Zhou Magnussen e Ricciardo.

Ultimo giro - Hamilton si porta a 1"7 da Verstappen. Peccato per una strategia non perfetta della Mercedes che ha rallentato Lewis

2 giri al traguardo, Hamilton è a 2"8 ma sarà impossibile prendere Verstappen. Sainz non ce la farà a raggiungere Norris

53" giro - Perez supera facile Leclerc per il quinto posto

Sainz tenta il tutto per tutto per andare a prendere Norris, terzo. Il divario è di 4" mentre Perez ha preso Leclerc

52° giro - Hamilton è più rapido di un paio di decimi rispetto a Verstappen, ma è lontano, a 4"6.

Ricciardo va ai box e con le soft segna il giro più veloce

Leclerc lascia passare Sainz, più veloce

50° giro di 56: Verstappen conduce con 5" su Hamilton e 7"4 su Norris. A 5" c'è Leclerc che ha in scia Sainz, poi Perez Russell Gasly Stroll Tsunoda Alonso che va ai box con problemi tecnici

49° giro - Duello duro tra i due piloti inglesi, Hamilton riesce a passarlo in gara 2

48° giro - Hamilton ha raggiunto Norris e non perde tempo, subito va all'attacco

47° giro - Verstappen +3"2 Norris +5"5 Hamilton, Leclerc rischia il quarto posto a favore di Sainz che gli si sta avvicinando

Mancano 11 giri al traguardo, Hamilton ha gomme più fresche di 3 giri rispetto a Verstappen e 4 giri rispetto a Norris. Per ora gira 3 decimi più rapido dei primi due ed è a 5"9 da Verstappen

45° giro - Leclerc via radio è decisamente nervoso per la scelta di fargli fare una sola sosta

Hamilton ha le gomme medie, Norris e Verstappen che lo precedono le dure

Hamilton supera alla curva 12 Leclerc, l'unico assieme a Ricciardo a tentare di arrivare al traguardo con un solo pit-stop. Ma non potrà reggere a lungo questo ritmo il ferrarista

43° giro - Hamilton velocissimo raggiunge Leclerc e cerca di passarlo

15 giri al traguardo, Verstappen +1"7 Norris +4"7 Leclerc +6"6 Hamilton +11" Sainz +14"3 Perez poi Alonso Russell Gasly Tsunoda Stroll Albon che ha superato Ricciardo. A seguire Hulkenberg Sargeant Bottas Zhou Magnussen

A questo punto, comanda Verstappen davanti a Norris Leclerc (1 sosta) Hamilton Sainz Perez mentre Russell va per la seconda sosta e monta le medie

Verstappen supera Leclerc alla prima curva e poi anche Norris passa la Ferrari

39° giro - Hamilton ci risponde subito e va ai box

Il punto è: Hamilton tenterà di arrivare al traguardo senza una seconda sosta?

38° giro - Ai box Perez e Gasly, gomme dure per tutti e due

37° giro - Hamilton +7"8 Perez +14" Leclerc che ha quasi in scia Verstappen, poi Norris Russell Sainz Gasly Alonso Stroll Tsunoda Ricciardo Albon Bottas Hulkenberg Sargeant Zhou Magnussen

Sembra crollare la teoria che voleva i piloti con le gomme dure dopo il primo pit-stop tentare di arrivare al traguardo

36° giro - Verstappen va sul sicuro e rientra ai box assieme a Sainz, gomme due per entrambi

35° giro - Sorprende la seconda sosta di Norris che monta gomma dura e lascia quindi la seconda posizione ad Hamilton

34° giro - Verstappen ha aumentato il vantaggio su Norris a 3", ma il pilota McLaren sembra in difficoltà tanto che Hamilton ha recuperato su di lui 2"

32° giro - Verstappen non riesce ad allungare, Norris lo tiene al "laccio" ed è a 1"2, Hamilton è a 4"5 dal connazionale. Sainz è quarto a 5" da Hamilton e deve guardarsi da Perez. Leclerc sesto è a 7"4 dal messicano ed ha un vantaggio di 5"5 su Russell

Albon e Magnussen ai box, secondo pit-stop per loro e gomme medie per entrambi

30° giro - Verstappen al comando con 8 decimi su Norris, Hamilton è a 4"6 dalla McLaren, Sainz a 5"3 dalla Mercedes

29° giro - Ai box Bottas e Zhou per un secondo pit-stop, montano gomme dure

28° giro - Siamo a metà gara, Verstappen supera bene Norris e si prende la prima posizione

I piloti sono su diverse strategie: Norris e Hamilton hanno le gomme dure come Leclerc e Russell, e puntano ad arrivare al traguardo senza un'altra sosta (i giri sono 56). Verstappen, Sainz e Perez sono con le medie e dovranno fermarsi

27° giro - Norris vede Verstappen piuttosto vicino, 8 decimi il divario

25° giro - Piccolo errore di Norris che gli fa perdere almeno un secondo su Verstappen. Albon supera Zhou per l'11esima posizione

Tutti hanno fatto una sosta ai box, ecco la situazione: Norris +2"4 Verstappen +9"6 Hamilton +13" Sainz +16"6 Perez +21"7 Leclerc +24"3 Russell +26" Gasly +30"5 Tsunoda poi Alonso Zhou Albon Bottas Sargeant Ricciardo Stroll Hulkenberg Magnussen

24° giro - Leclerc va ai box e rientra in gara con le gomme dure

23° giro - Leclerc continua con le medie che ha dalla partenza, Norris lo sta raggiungendo, poi c'è Verstappen a 3" seguito da Hamilton a 7". Il replay ha evidenziato come il pit-stop di Hamilton sia stato particolarmente lento

22° giro - Pit-stop per Russell che riparte con le dure

Norris prende e supera Russell, che ancora viaggia con le gomme medie della partenza

21° giro - Hamilton ai box, gomme dure, quindi unica sosta per lui

20° giro - Pit-stop per Alonso e Hulkenberg, gomme medie per lo spagnolo e il tedesco

La situazione vede primo Hamilton con 6" su Leclerc, a 11"7 Russell è terzo davanti a Norris e Verstappen. Poi Ricciardo Sainz Alonso Perez Stroll Gasly Hulkenberg Tsunoda Zhou Albon Bottas Sargeant Magnussen

19° giro - Cambio gomme per Gasly che rimonta medie

18° giro - Norris ai box, Hamilton diventa leader davanti Leclerc, anche Sainz ai box con Perez. Gomma dura per Norris, ancora media per Perez e Sainz. Anche Tsunoda ai box, gomma dura

17° giro - Pit-stop per Verstappen che riparte con gomme medie anziché le dure come fatto dagli altri che fino ad ora hanno effettuato il cambio pneumatici

15° giro - Scende a 1"7 il vantaggio di Norris su Hamilton, Verstappen rimane a 4"6 dal pilota Mercedes. Leclerc ha perso terreno sulla Red Bull ed è a 1"7

13° giro - Cala il vantaggio di Norris su Hamilton, ora di 2"3. A 4"8 da Hamilton c'è Verstappen che ha 1" su Leclerc, poi Sainz Russell Perez Gasly Tsunoda Ricciardo Alonso Stroll Hulkenberg Zhou Albon Bottas Sargeant Magnussen

Leclerc sembra non arrendersi e cerca di rimanere vicino a Verstappen

Verstappen raggiunge e attacca Leclerc, il pilota Red Bull accompagna fuori pista il ferrarista

Piastri rientra ai box per ritirarsi

11° giro - Albon Bottas e Magnussen ai box per cambiare le gomme. Tutti ripartono con le dure

Piastri procede lentamente e cerca di raggiungere i box

10° giro - Ai box Zhou che monta gomme dure

Norris tiene Hamilton a 3"3 il quale a sua volta tiene distante Leclerc, a 1"8. In mezzo alle due Ferrari, Verstappen che fatica a prendere la scia di Leclerc

8° giro - Norris ha 3" di vantaggio su Hamilton, 4" su Leclerc che ha 1"5 su Verstappen e Sainz. Sesto Piastri poi Russell Perez Gasly Tsunoda Zhou Ricciardo Albon Bottas Magnussen Alonso Sargeant Stroll Hulkenberg

7° giro - Finisce ai box la gara di Ocon che nel primo giro aveva colpito involontariamente la fiancata della McLaren di Piastri

6° giro - Hamilton scatenato supera Leclerc ed ora è secondo

Hamilton è veloce ed ha raggiunto Leclerc, a 1"7 dall'inglese c'è Verstappen

5° giro - Sainz non ha il passo e perde il quarto posto a vantaggio di Verstappen

4° giro - Hamilton supera Sainz e va in terza posizione

Russell riesce a superare Ocon che viene attaccato anche da Perez con successo

3° giro - Norris spinge forte ed ha 2"4 su Leclerc che tiene Sainz a 9 decimi, poi Hamilton Verstappen Piastri Ocon Russell Perez Gasly Tsunoda Zhou Ricciardo Albon Bottas Magnussen Sargeant Alonso Hulkenberg Stroll

Battaglia tra Ocon e Russell per la settima posizione

2° giro - Norris ha già 1"9 su Leclerc, Sainz ha perso il passo ed ha molto vicino Hamilton

Sainz attacca Leclerc, ma il monegasco si difende

Grande partenza di Norris che va in testa davanti a Leclerc Sainz Hamilton Verstappen Piastri Ocon Russell Perez e Gasly

Ai box Alpine spicca la presenza del boxeur Joshua, in quello Mercedes Harry il duca di Sussex

Inizia il giro di ricognizione, ad Austin ci sono 30 gradi e non è prevista pioggia

La prima curva a sinistra, in salita, sarà molto complicata per i venti piloti e potrebbe offrire qualche sorpresa

Con le gomme dure partono Hulkenberg e Stroll, tutti gli altri con le medie

Partiranno dai box le due Haas di Hulkenberg e Magnussen e le due Aston Martin di Alonso e Stroll, che tra l'altro ha commesso un errore nella procedura di schieramento. Alonso invece, ha bocciato il nuovo pacchetto aerodinamico portato dalla Aston Martin ed ha voluto tornare alla vecchia soluzione. Di conseguenza si è dovuto infrangere il cosiddetto parco chiuso per intervenire sulla vettura pagando una penalità, che è quella di partire dai box.

E' una vera e propria occasione quella che si presenta sul menu del Gran Premio di Austin, in Texas. Charles Leclerc ha portato la Ferrari in pole nella qualifica di venerdì dopo che Max Verstappen, sotto pressione, aveva commesso un errore, andando oltre la linea dei track limits. Il suo tempo è così stato cancellato e il pilota della Red Bull-Honda partirà soltanto sesto, dalla terza fila. Leclerc ha quindi la possibilità di allungare subito nei primi giri, ma la concorrenza non scherza. Si è visto nella gara Sprint quanto sia cresciuta la Mercedes con il nuovo fondo piatto portato ad Austin, con Lewis Hamilton che è stato velocissimo ieri tanto da dare del filo da torcere a Verstappen nei primi km della corsa di trenta minuti. Hamilton partirà terzo mentre a fianco di Leclerc ci sarà l'altrettanto "pericoloso" Lando Norris con la sempre competitiva McLaren-Mercedes. Mentre in seconda fila con Hamilton, troviamo Carlos Sainz con l'altra Ferrari, voglioso di dimostrare che nella classifica di campionato non è per caso che si trova davanti a Leclerc. Verstappen, sesto in griglia, dovrà vedersela con tutti loro oltre che con l'ostico George Russell, quinto sullo schieramento con la seconda Mercedes. Ci sarà da divertirsi, quanto meno nei primi giri. Poi, tutto dipenderà dalla resa delle gomme e sappiamo come nella gestione delle Pirelli, di ogni mescola, la Red Bull sia la migliore in questo senso.