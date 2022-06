GP di Baku, prove libere 1: Perez comanda la classifica davanti a Leclerc, Verstappen terzo

Sergio Perez non si ferma più. Il messicano vincitore del GP di Monaco, dove fin dalle prove libere aveva sempre tenuto alle spalle il compagno di squadra Max Verstappen, ha aperto il weekend del GP dell'Azerbaijan che si svolge per le strade di Baku, guidando la classifica del primo turno libero. Perez ha concluso l'ora di prove in 1'45"476 precedendo di 127 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, poi Verstappen, terzo in 1'45"810 con testacoda alla curva 15 nel finale. L'olandese e Perez avevano due configurazioni dell'ala posteriore diversa e al momento sembra aver pagato maggiormente quella utilizzata dal messicano. Carlos Sainz è quarto, a 4 decimi dal compagno Leclerc.

Dunque, è sempre Red Bull-Ferrari, con le quattro monoposto racchiuse in mezzo secondo. Quinta è l'Alpine-Renault che ha avuto un Fernando Alonso particolarmente pimpante in questa sessione. Lo spagnolo ha ottenuto la quinta prestazione al calare della bandiera a scacchi, ma rimane lontano dal vertice, 1"095 il divario da Perez. La Mercedes è sesta con Lewis Hamilton che ha faticato non poco (da registrare un lungo in via di fuga) anche con George Russell, ottavo. Tra le due W13 si è inserito Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri-Honda mentre Pierre Gasly è nono davanti all'altra Alpine di Esteban Ocon.

Avvio non facile per la McLaren-Mercedes, 11esima con Lando Norris e addirittura 18esima con Daniel Ricciardo. Lance Stroll dopo avere urtato con la posteriore sinistra le barriere della curva 15, ha terminato 12esimo davanti alla Haas-Ferrari di Kevin Magnussen e al compagno Sebastian Vettel. La Haas ha dovuto registrare un problema di pressione acqua sulla vettura di Mick Schumacher, il quale ha potuto completare appena tre giri. Sembra in difficoltà la Sauber Alfa Romeo-Ferrari, 15esima con Valtteri Bottas e 16esima con Guan Yu Zhou. Problemi tecnici anche per Nicholas Latifi che ha dovuto parcheggiare a bordo pista la sua Williams-Mercedes.

Da rilevare che il fenomeno del porpoising è emerso in maniera preoccupante praticamente su tutte le monoposto.

Venerdì 10 giugno 2022, libere 1

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'45"476 - 21 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'45"603 - 21

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'45"810 - 25

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'46"012 - 22

5 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'46"571 - 22

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'46"667 - 21

7 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'46"696 - 25

8 - George Russell (Mercedes) - 1'46"705 - 24

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'46"830 - 25

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'46"917 - 21

11 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'47"691 - 19

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'47"847 - 24

13 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'47"946 - 24

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'47"970 - 22

15 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'48"078 - 22

16 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'48"222 - 24

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'48"419 - 22

18 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'48"810 - 22

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'50"921 - 7

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'58"332 - 3